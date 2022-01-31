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    Обамеянг будет зарабатывать в «Барсе» 5 тысяч в неделю. В «Арсенале» он получал минимум в 50 раз больше

    Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Барселоне» нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

    По информации Mundo Deportivo, до 30 июня габонец будет получать 5 тысяч евро в неделю. С нового сезона 32-летний Обамеянг будет зарабатывать больше.

    В «Арсенале» Обамеянг получал более 250 тысяч фунтов в неделю.

    • Обамеянг не играл за «Арсенал» с 6 декабря.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

    «Барса» утром объявит о переходе Обамеянга на правах свободного агента (Гильем Балаге)

    Президент «Барселоны» – о трансфере Обамеянга: «Надежда еще есть»

    Дембеле не хочет переходить в «Арсенал». Он должен был стать частью сделки по Обамеянгу

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 09:09
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2278

      acor94 45 минут назад

      Вероятно это для лимита. А так вполне могут быть бонусы, аля 300к евро за сыгранный матч. Они же не учитываются в зарплатную ведомость.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9360

      Alekxei Z. 1 час назад

      Думаю , что не всё так просто.
      Возможно остальная часть ЗП ушла на статус " свободного агента".

      0
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      Рейтинг: +13466

      Cleaner 1 час назад

      Ну и дурак.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +216

      Lipatoff 1 час назад

      Как же хочет играть в Барсе

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      Рейтинг: +7102

      серега кашин 2 часа назад

      барса начинает юлить с финансами как бы потом это им боком не вышло

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      Рейтинг: +888

      Artemka444 3 часа назад

      Он уже давно не играет за Арсенал на должном уровне,давно надо было уходить!!!!

      1
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      Рейтинг: +1672

      lek! 3 часа назад

      Попахивает п......м , но выходить из положения надо.

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