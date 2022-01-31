Обамеянг будет зарабатывать в «Барсе» 5 тысяч в неделю. В «Арсенале» он получал минимум в 50 раз больше

Вероятно это для лимита. А так вполне могут быть бонусы, аля 300к евро за сыгранный матч. Они же не учитываются в зарплатную ведомость.
Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Барселоне» нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.
По информации Mundo Deportivo, до 30 июня габонец будет получать 5 тысяч евро в неделю. С нового сезона 32-летний Обамеянг будет зарабатывать больше.
В «Арсенале» Обамеянг получал более 250 тысяч фунтов в неделю.
- Обамеянг не играл за «Арсенал» с 6 декабря.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
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