The Telegraph: Обамеянг близок к продлению контракта с «Арсеналом». Он будет зарабатывать более 250 тысяч в неделю

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит выступать за «Арсенал».

По информации The Telegraph, стороны в скором времени заключат контракт до лета 2023 года.

По условиям нового соглашения габонец будет зарабатывать более 250 тысяч фунтов в неделю.

Помимо повышения зарплаты капитану гарантировали усиление состава этим летом, чтобы команда могла вернуться в борьбу за место в топ-4 АПЛ.