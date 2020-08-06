The Telegraph: Обамеянг близок к продлению контракта с «Арсеналом». Он будет зарабатывать более 250 тысяч в неделю

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит выступать за «Арсенал».
По информации The Telegraph, стороны в скором времени заключат контракт до лета 2023 года.
По условиям нового соглашения габонец будет зарабатывать более 250 тысяч фунтов в неделю.
Помимо повышения зарплаты капитану гарантировали усиление состава этим летом, чтобы команда могла вернуться в борьбу за место в топ-4 АПЛ.
- Обамеянг выступает за «Арсенал» с января 2018 года.
- В активе форварда 70 голов и 15 ассистов в 109 матчах.
Источник: The Telegraph