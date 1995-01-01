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    Деспотович – игрок тульского «Арсенала»

    «Арсенал» объявил о подписании форварда Джордже Деспотовича. Он пополнил туляков как свободный агент.

    Контракт рассчитан на три года.

    • Рыночная стоимость Деспотовича – 5 миллионов евро.
    • Он выступал за «Рубин» с июля 2020 года по январь 2022.
    • Форвард забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

    Деспотовч – Игнатьеву: «Русский Иммобиле. Удачи, брат»

    Деспотович перейдет в тульский «Арсенал» («Чемпионат»)

    Девушка Деспотовича: «Больше не приеду в Казань. А если я нет, значит и Джордже нет»

    Источник: официальный сайт «Арсенала»

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    Сегодня, 21:09
    Комментарии4
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      Рейтинг: +57602

      portero 11 минут назад

      Удивлен что его никто не взял из команд повыше, неужели из-за длинного языка, так многие игроки те ещё интеллектуалы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4736

      AtticusFinch 37 минут назад

      Такого классного игрока и никто не взял ? у нас реально дебилы в топ 5 что ли работают клубов????

      2
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      Рейтинг: +23116

      bset 38 минут назад

      Девушка Деспотовича летом: "Ненавижу Тулу"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5753

      Ганнибал Лектор 40 минут назад

      Из-за бабы спас Тулу от вылета...

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