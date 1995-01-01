Деспотович – игрок тульского «Арсенала»

Удивлен что его никто не взял из команд повыше, неужели из-за длинного языка, так многие игроки те ещё интеллектуалы...
«Арсенал» объявил о подписании форварда Джордже Деспотовича. Он пополнил туляков как свободный агент.
Контракт рассчитан на три года.
- Рыночная стоимость Деспотовича – 5 миллионов евро.
- Он выступал за «Рубин» с июля 2020 года по январь 2022.
- Форвард забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
Деспотовч – Игнатьеву: «Русский Иммобиле. Удачи, брат»
Деспотович перейдет в тульский «Арсенал» («Чемпионат»)
Девушка Деспотовича: «Больше не приеду в Казань. А если я нет, значит и Джордже нет»