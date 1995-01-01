Деспотович – игрок тульского «Арсенала»

«Арсенал» объявил о подписании форварда Джордже Деспотовича. Он пополнил туляков как свободный агент.

Контракт рассчитан на три года.

Рыночная стоимость Деспотовича – 5 миллионов евро.

Он выступал за «Рубин» с июля 2020 года по январь 2022.

Форвард забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

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