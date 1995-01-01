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    Клуб мини-футболиста Асадова: «Он не уходит в большой футбол. Тренировки с «Уфой» – интересный эксперимент»

    Мини-футбольный клуб КПРФ опроверг информацию о том, что игрок сборной России по футзалу Янар Асадов подпишет контракт с «Уфой».

    «Вчера многие спортивные СМИ поспешно сообщили о том, что футбольный клуб «Уфа» намеревается заключить контракт с нападающим мини-футбольного клуба КПРФ Янаром Асадовым.

    Янар действительно тренируется вместе с уфимской командой, это согласовано со штабом МФК КПРФ.

    Однако, речи о том, что он уходит в большой футбол не идeт и односторонних решений в этом вопросе принято быть не может, так как Асадов имеет долгосрочные трудовые отношения с нашим клубом и остается одним из важнейших игроков сборной России по мини-футболу.

    Янар Асадов делает многое для МФК КПРФ, и мы не стали возражать против этого интересного для него эксперимента с тренировками в «Уфе» в момент паузы в Суперлиге. Это определeнный опыт, в том числе помогающий популяризации футзала», – говорится в заявлении клуба.

    • В этом сезоне Асадов забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах чемпионата России.
    • Он с 2016 года выступает за сборную России по мини-футболу.

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    Источник: группа спортивного клуба КПРФ в ВК

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