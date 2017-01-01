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    Тест: какой ты Лео Месси?

    «МЮ» отстранил Гринвуда от тренировок и матчей после обвинений игрока в насилии

    Футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд отстранен от работы с командой. Это случилось после того как его девушка обвинила спортсмена в избиении.

    «Гринвуд отстранен от тренировок и матчей на неопределенный срок», – сообщил клуб.

    • В отношении Гринвуда работает полиция.
    • Девушка игрока помимо фото с окровавленным лицом выложила аудио, где Гринвуд ее принуждает к сексу.
    • Гринвуд – воспитанник «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: твиттер Саймона Стоуна

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +821

      mama1991 51 минуту назад

      теперь у одного из молодежи мю не будет вопросов почему рон много времени игрового получает....

      1
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      Рейтинг: +3500

      Красногорск_Фан > mama1991 45 минут назад

      Отличный верный вывод

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      Рейтинг: +306

      lipatov32 1 час назад

      ***. лайзажрался! У тебя дебила контракт с клубом! По-ходу был под чем то! Его ещё на наркоту проверить надо!!!

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