«МЮ» отстранил Гринвуда от тренировок и матчей после обвинений игрока в насилии

Футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд отстранен от работы с командой. Это случилось после того как его девушка обвинила спортсмена в избиении.
«Гринвуд отстранен от тренировок и матчей на неопределенный срок», – сообщил клуб.
- В отношении Гринвуда работает полиция.
- Девушка игрока помимо фото с окровавленным лицом выложила аудио, где Гринвуд ее принуждает к сексу.
- Гринвуд – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
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Источник: твиттер Саймона Стоуна