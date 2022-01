Девушка Гринвуда обвинила игрока «МЮ» в насилии, опубликовав видео с окровавленным лицом

Харриетт Робсон, девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, обвинила футболиста в домашнем насилии.

Она опубликовала ряд фото и видео, на которых продемонстрировала синяки и разбитую губу.

«Вот что со мной делает Мэйсон Гринвуд», – написала Робсон.

Фото: инстаграм Харриетт Робсон

Look what Mason Greenwood’s girlfriend posted on her story… Domestic violence is absolutely terrifying man pic.twitter.com/eqq3xXRGeR