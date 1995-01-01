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    Вингер «Порту» Диас проходит медосмотр для «Ливерпуля»

    Полузащитник «Порту» Луис Диас продолжит карьеру в «Ливерпуле».

    25-летний колумбиец проходит медицинский осмотр перед трансфером в английский клуб.

    Диас подпишет с «Ливерпулем» контракт до 2027 года.

    • «Ливерпуль» заплатит за игрока 40 миллионов евро. Еще 20 предусмотрены в качестве бонусов.
    • Диас забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 17 матчах этого чемпионата Португалии.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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