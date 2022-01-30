Вингер «Порту» Диас проходит медосмотр для «Ливерпуля»

Полузащитник «Порту» Луис Диас продолжит карьеру в «Ливерпуле».

25-летний колумбиец проходит медицинский осмотр перед трансфером в английский клуб.

Диас подпишет с «Ливерпулем» контракт до 2027 года.

«Ливерпуль» заплатит за игрока 40 миллионов евро. Еще 20 предусмотрены в качестве бонусов.

Диас забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 17 матчах этого чемпионата Португалии.

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