Вингер «Порту» Диас проходит медосмотр для «Ливерпуля»

Полузащитник «Порту» Луис Диас продолжит карьеру в «Ливерпуле».
25-летний колумбиец проходит медицинский осмотр перед трансфером в английский клуб.
Диас подпишет с «Ливерпулем» контракт до 2027 года.
- «Ливерпуль» заплатит за игрока 40 миллионов евро. Еще 20 предусмотрены в качестве бонусов.
- Диас забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 17 матчах этого чемпионата Португалии.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо