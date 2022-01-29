Фекир мог покинуть «Лион» из-за отказа сбривать бороду (A Bola)

Стали известны новые подробности ухода полузащитника Набиля Фекира из «Лиона» в 2019 году.
Как сообщает A Bola со ссылкой на RMC Sport, футболист мог покинуть французский клуб из-за просьбы руководства сбрить бороду.
Хавбеку объяснили, что его бороду воспринимают как символ мусульманской религии, которую он исповедует. Фекиру это не понравилось, вследствие чего он сменил команду.
- Француза продали «Бетису» за 19,75 миллиона евро.
- Фекир провел в «Лионе» 8 лет (2011-2019).
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Источник: A Bola