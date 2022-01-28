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    Фекир мог покинуть «Лион» из-за отказа сбривать бороду (A Bola)

    Стали известны новые подробности ухода полузащитника Набиля Фекира из «Лиона» в 2019 году.

    Как сообщает A Bola со ссылкой на RMC Sport, футболист мог покинуть французский клуб из-за просьбы руководства сбрить бороду.

    Хавбеку объяснили, что его бороду воспринимают как символ мусульманской религии, которую он исповедует. Фекиру это не понравилось, вследствие чего он сменил команду.

    • Француза продали «Бетису» за 19,75 миллиона евро.
    • Фекир провел в «Лионе» 8 лет (2011-2019).

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5995

      Из Твери Леха 1 минуту назад

      бред какой-то. чтоб в мусульманской стране заставляли сбривать бороду...

      0
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      Рейтинг: +307

      3meeeD 36 минут назад

      Мля снимите розовую,рубашку.мы просто думаем,что вы пид..р

      0
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