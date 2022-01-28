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  • «Кажется, он ни хрена не понял»: Гончаренко вспомнил о диалоге с Моуринью про Смолова

«Кажется, он ни хрена не понял»: Гончаренко вспомнил о диалоге с Моуринью про Смолова

28 января 2022, 16:01
5

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своем диалоге с Жозе Моуринью после матча с его «Манчестер Юнайтед».

Португалец интересовался нападающим Федором Смоловым, выступавшим тогда за «Краснодар».

– У меня было знаменитое общение с Моуринью. Из-за срока давности снимаем гриф с этой истории. Перед матчем с «МЮ» в Манчестере ко мне подходит Моуринью и начинает на английском говорить: «Слушай, а Федя Смолов подойдет к нам в команду?».

И я на своем английском ему великолепно ответил. Мне показалось, что он ни хрена не понял, но кивал головой. Я сказал: «Конечно, подойдет. Берите!».

– Это Моуринью куда его хотел?!

– В «Манчестер». Это было, да. Я не знаю, насколько это было серьезно. По крайней мере, он спрашивал. А теперь расскажу, что произошло после этого.

После игры мне набирает сын и говорит: «Пап, а как ты с ним разговаривал? На каком языке ты с ним общался?». Камера просто выхватила, как мы секунд 30 общались. И я сыну говорю: «Ты чего, обалдел? Я великолепно знаю английский язык». А сын мне отвечает: «Да что ты там знаешь! Это я знаю, а ты ни хрена не знаешь».

– Можно ли сказать, что Смолов не попал в «Манчестер Юнайтед» из-за вашего английского?

– Из-за моего плохого произношения, да, ха-ха-ха! Конечно, мне хочется выучить английский. Я все время критикую свою жену, которая 15 лет назад отбила у меня желание учить английский язык. Она начала смеяться над моим произношением.

Жена знает английский язык, сын тоже отлично говорит. Когда я начинал неправильно строить фразы, она надо мной смеялась. И я сказал, что больше не буду заниматься с ней английским. Она до сих пор смеется, когда слышит, как я начинаю говорить на английском.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор Моуринью Жозе Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
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Юрэс
1643375732
Так что ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК талантлив не во всём. СОВПАДЕНИЕ !?!?!?!? не думаю
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Fusballer
1643375759
И тут баба виновата... Загубила карьеру Феди.
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Enter2006
1643379089
Жена небось сама неверно разговаривает по английски. Обратитесь к мастеру лингвистики - Мутко! Он умеет, могёт ))
Ответить
Из Твери Леха
1643381056
С какого рожна они вообще о Смолове говорили? Ведь Смолова не было в Цска.
Ответить
Hektor 84
1643481942
Ну ладно бульбаш. Но вот честно не понимаю почему наши тренеры и футболисты не изучают английский язык?
Ответить
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