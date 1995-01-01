Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    «Кажется, он ни хрена не понял»: Гончаренко вспомнил о диалоге с Моуринью про Смолова

    Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своем диалоге с Жозе Моуринью после матча с его «Манчестер Юнайтед».

    Португалец интересовался нападающим Федором Смоловым, выступавшим тогда за «Краснодар».

    – У меня было знаменитое общение с Моуринью. Из-за срока давности снимаем гриф с этой истории. Перед матчем с «МЮ» в Манчестере ко мне подходит Моуринью и начинает на английском говорить: «Слушай, а Федя Смолов подойдет к нам в команду?».

    И я на своем английском ему великолепно ответил. Мне показалось, что он ни хрена не понял, но кивал головой. Я сказал: «Конечно, подойдет. Берите!».

    – Это Моуринью куда его хотел?!

    – В «Манчестер». Это было, да. Я не знаю, насколько это было серьезно. По крайней мере, он спрашивал. А теперь расскажу, что произошло после этого.

    После игры мне набирает сын и говорит: «Пап, а как ты с ним разговаривал? На каком языке ты с ним общался?». Камера просто выхватила, как мы секунд 30 общались. И я сыну говорю: «Ты чего, обалдел? Я великолепно знаю английский язык». А сын мне отвечает: «Да что ты там знаешь! Это я знаю, а ты ни хрена не знаешь».

    – Можно ли сказать, что Смолов не попал в «Манчестер Юнайтед» из-за вашего английского?

    – Из-за моего плохого произношения, да, ха-ха-ха! Конечно, мне хочется выучить английский. Я все время критикую свою жену, которая 15 лет назад отбила у меня желание учить английский язык. Она начала смеяться над моим произношением.

    Жена знает английский язык, сын тоже отлично говорит. Когда я начинал неправильно строить фразы, она надо мной смеялась. И я сказал, что больше не буду заниматься с ней английским. Она до сих пор смеется, когда слышит, как я начинаю говорить на английском.

    Гончаренко: «Об увольнении из «Краснодара» прочитал на сайте»

    Гончаренко: «За то, что было в ЦСКА, мне стыдно, когда я уехал на неделю»

    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:01
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11696

      Fusballer 20 минут назад

      И тут баба виновата... Загубила карьеру Феди.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +813

      Юрэс 21 минуту назад

      Так что ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК талантлив не во всём.
      СОВПАДЕНИЕ !?!?!?!? не думаю

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93431
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru