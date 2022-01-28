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  • Гончаренко: «За то, что было в ЦСКА, мне стыдно, когда я уехал на неделю»

Гончаренко: «За то, что было в ЦСКА, мне стыдно, когда я уехал на неделю»

28 января 2022, 15:34
8

Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко вспомнил о своих уходах из разных клубов.

– Если посмотреть ваши клубы в РПЛ, из всех вы уходите тяжело.

– Давайте по порядку. «Кубань» меня научила, что уход не может быть хорошим, он может быть достойным. В любом случае кто-то недоволен – или тренер, или клуб. После «Кубани» я понял, что лучше избегать комментариев на эту тему. Вам, может, причины ухода были бы интересны, но вдолгую это работает против тренера.

В данный момент у меня хорошее общение с ЦСКА – с Бабаевым, с Орешкиным я могу общаться. Как и с Григорием Викторовичем Ивановым [президентом «Урала»]. С Газизовым дружеские отношения. С «Краснодаром», думаю, у нас тоже нет вражеских отношений.

За то, что было в ЦСКА, мне на самом деле стыдно, когда я уехал на неделю. Горячее говно очень быстро остывает. Через неделю я понял, что совершил глупость. К счастью, Роман Юрьевич [Бабаев] держал со мной связь: «Давай, остынешь, пообщаемся».

И для игроков эта ситуация – приехал, уехал, что он там делает? Смотрю на Влашича, он думает: «Где ты был, что с тобой, да ну тебя нафиг». Это на самом деле неудобно. Ты всегда чувствуешь, как к тебе относятся к ребята.

До того отъезда, мне кажется, у меня контакт с игроками ЦСКА был чуть-чуть лучше. Осталось что-то незримое, за что мне и сейчас стыдно.

  • Гончаренко возглавлял ЦСКА более 4 лет.
  • С ним команда стала обладателем Суперкубка России в 2018 году и дважды (2016/17, 2017/18) заканчивала сезон в РПЛ на 2-м месте.
  • В 2020 году белорус после поражения от «Зенита» (0:4) написал заявление об уходе и уехал в Минск.

Гончаренко: «Об увольнении из «Краснодара» прочитал на сайте»

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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Юрэс
1643375945
Не уехал, а ПРО......АЛСЯ !!!!!!! ОДНО ЭТО ОДНО, А ДРУГОЕ ЭТО ДРУГОЕ !!!!!! ХА ХА ХА
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Vitaga
1643377275
дружеские отношения с газизовым и ивановым - плохие отношения.характеризуют человека отрицательно. один аферист другой болен на голову
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Snek
1643377955
ИМХО, отставка Гончаренко - это самая большая ошибка последних лет.
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paracetamol
1643383060
Хорошо их тогда Зенит отделал! Сейчас предпочитают в играх с Зенитом из своей штрафной не вылазить, но все равно их выносят.
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zigbert
1643392436
Тренерская работа полна взлетов и падений. Выдержать крупные неудачи может далеко не каждый тренер. В отдельных случаях доходит и до завершения карьеры.
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Hektor 84
1643481741
Кумир клинера конявого
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