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    Гончаренко: «За то, что было в ЦСКА, мне стыдно, когда я уехал на неделю»

    Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко вспомнил о своих уходах из разных клубов.

    – Если посмотреть ваши клубы в РПЛ, из всех вы уходите тяжело.

    – Давайте по порядку. «Кубань» меня научила, что уход не может быть хорошим, он может быть достойным. В любом случае кто-то недоволен – или тренер, или клуб. После «Кубани» я понял, что лучше избегать комментариев на эту тему. Вам, может, причины ухода были бы интересны, но вдолгую это работает против тренера.

    В данный момент у меня хорошее общение с ЦСКА – с Бабаевым, с Орешкиным я могу общаться. Как и с Григорием Викторовичем Ивановым [президентом «Урала»]. С Газизовым дружеские отношения. С «Краснодаром», думаю, у нас тоже нет вражеских отношений.

    За то, что было в ЦСКА, мне на самом деле стыдно, когда я уехал на неделю. Горячее говно очень быстро остывает. Через неделю я понял, что совершил глупость. К счастью, Роман Юрьевич [Бабаев] держал со мной связь: «Давай, остынешь, пообщаемся».

    И для игроков эта ситуация – приехал, уехал, что он там делает? Смотрю на Влашича, он думает: «Где ты был, что с тобой, да ну тебя нафиг». Это на самом деле неудобно. Ты всегда чувствуешь, как к тебе относятся к ребята.

    До того отъезда, мне кажется, у меня контакт с игроками ЦСКА был чуть-чуть лучше. Осталось что-то незримое, за что мне и сейчас стыдно.

    • Гончаренко возглавлял ЦСКА более 4 лет.
    • С ним команда стала обладателем Суперкубка России в 2018 году и дважды (2016/17, 2017/18) заканчивала сезон в РПЛ на 2-м месте.
    • В 2020 году белорус после поражения от «Зенита» (0:4) написал заявление об уходе и уехал в Минск.

    Гончаренко: «Об увольнении из «Краснодара» прочитал на сайте»

    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +813

      Юрэс 16 минут назад

      Не уехал, а ПРО......АЛСЯ !!!!!!!
      ОДНО ЭТО ОДНО, А ДРУГОЕ ЭТО ДРУГОЕ !!!!!! ХА ХА ХА

      0
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      Рейтинг: +622

      Узб@гоеный 28 минут назад

      Зенит многих вышибает из равновесия. Свиньи вообще в каждом круге по щам отхватывают от Зенита. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +13386

      Cleaner 49 минут назад

      Только за ту неделю стыдно? А за РЕЗУЛЬТАТЫ тренирования в ЦСКА Гончаренко, значит, не стыдно?..(

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