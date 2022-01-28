Гончаренко: «Об увольнении из «Краснодара» прочитал на сайте»

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал о своем увольнении из клуба.
– Вы можете подтвердить информацию прессы о том, что ваш контракт прервали не из-за спортивных результатов, а из-за того, как вы себя повели? Вы пропали с радаров, какого-то общения с клубом не было, а в начале января объявляют, что контракт с вами расторгнут.
– Я не вижу, за что мне должно быть стыдно. Я не делал ничего такого. Никуда я не пропадал, номер не менял. У меня всегда работает и белорусский, и российский телефон.
– В заявлении «Краснодара» о расторжении контракта с вами даже не было слов благодарности за проведенное вместе время. Довольно жестко.
– Я попробую закрыть эту тему. Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий. Человек столько сделал для футбола, что у меня язык вообще не поворачивается что-то плохое говорить в эту сторону.
Говорят, у «Краснодара» такой стадион, база, академия... А когда ты туда сам попадаешь, то понимаешь, насколько щепетильно все сделано для футбола.
– О расторжении контракта вы уже знали или прочитали на сайте?
– Нет, не знал. Прочитал на сайте.
– 5 января. Вы спокойненько открываете интернет. Первая новость – «Краснодар» расторг контракт с Гончаренко.
– Да.
– И вместе с Гончаренко уходят Ермакович и Березуцкий. Вы же до этого готовились к сборам?
– Да, я общался с начальником команды по поводу того, что мы будем делать на сборах, какие будут спарринги. Также общался с тренером по физподготовке. Мы готовили все для того, чтобы работать дальше.
– Прочитав эту новость, вы позвонили сначала Ермаковичу и Березуцкому?
– Да.
– Увольнение Зубика – человека, который приходил именно к вам. Это послужило триггером в ваших отношениях с «Краснодаром»?
– Мне сложно сказать. Но людей не увольняют в коридоре. Допустим, каким образом это происходит в ЦСКА. Роман Юрьевич Бабаев вызывает и говорит: «Мы решили прекратить сотрудничество по таким-то причинам». А увольнять человека в коридоре... Я считаю, что это как-то неправильно.
– Зубика уволили в коридоре?
– Сразу после матча.
– А вы поняли, почему?
– Нет.
- «Краснодар» уволил Гончаренко 5 января.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
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