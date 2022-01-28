Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гончаренко: «Об увольнении из «Краснодара» прочитал на сайте»

Гончаренко: «Об увольнении из «Краснодара» прочитал на сайте»

28 января 2022, 14:49
8

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал о своем увольнении из клуба.

– Вы можете подтвердить информацию прессы о том, что ваш контракт прервали не из-за спортивных результатов, а из-за того, как вы себя повели? Вы пропали с радаров, какого-то общения с клубом не было, а в начале января объявляют, что контракт с вами расторгнут.

– Я не вижу, за что мне должно быть стыдно. Я не делал ничего такого. Никуда я не пропадал, номер не менял. У меня всегда работает и белорусский, и российский телефон.

– В заявлении «Краснодара» о расторжении контракта с вами даже не было слов благодарности за проведенное вместе время. Довольно жестко.

– Я попробую закрыть эту тему. Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий. Человек столько сделал для футбола, что у меня язык вообще не поворачивается что-то плохое говорить в эту сторону.

Говорят, у «Краснодара» такой стадион, база, академия... А когда ты туда сам попадаешь, то понимаешь, насколько щепетильно все сделано для футбола.

– О расторжении контракта вы уже знали или прочитали на сайте?

– Нет, не знал. Прочитал на сайте.

– 5 января. Вы спокойненько открываете интернет. Первая новость – «Краснодар» расторг контракт с Гончаренко.

– Да.

– И вместе с Гончаренко уходят Ермакович и Березуцкий. Вы же до этого готовились к сборам?

– Да, я общался с начальником команды по поводу того, что мы будем делать на сборах, какие будут спарринги. Также общался с тренером по физподготовке. Мы готовили все для того, чтобы работать дальше.

– Прочитав эту новость, вы позвонили сначала Ермаковичу и Березуцкому?

– Да.

– Увольнение Зубика – человека, который приходил именно к вам. Это послужило триггером в ваших отношениях с «Краснодаром»?

– Мне сложно сказать. Но людей не увольняют в коридоре. Допустим, каким образом это происходит в ЦСКА. Роман Юрьевич Бабаев вызывает и говорит: «Мы решили прекратить сотрудничество по таким-то причинам». А увольнять человека в коридоре... Я считаю, что это как-то неправильно.

– Зубика уволили в коридоре?

– Сразу после матча.

– А вы поняли, почему?

– Нет.

  • «Краснодар» уволил Гончаренко 5 января.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1643370878
Сейчас последует ответ Краснодара с совершенно противоположной трактовкой данной истории. Ох уж эта мышиная возня.. Ну расстались и расстались, чего обмусоливать? Главное чтобы не было как у Спартака с Газизовым.
Ответить
Bozigit
1643371579
Наверное решили не беспокоить, раз телефон не подымвешь)
Ответить
zigbert
1643394712
Для многих это увольнение стало неожиданным но может быть предпосылки к нему были еще раньше? Правда должна вскрыться, может даже не скоро.
Ответить
portero
1643482723
ну если не был на связи несколько дней, надо знать договоренности....
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
1
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
1
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
7
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
7
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
34
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+