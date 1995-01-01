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    Гончаренко: «Об увольнении из «Краснодара» прочитал на сайте»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал о своем увольнении из клуба.

    – Вы можете подтвердить информацию прессы о том, что ваш контракт прервали не из-за спортивных результатов, а из-за того, как вы себя повели? Вы пропали с радаров, какого-то общения с клубом не было, а в начале января объявляют, что контракт с вами расторгнут.

    – Я не вижу, за что мне должно быть стыдно. Я не делал ничего такого. Никуда я не пропадал, номер не менял. У меня всегда работает и белорусский, и российский телефон.

    – В заявлении «Краснодара» о расторжении контракта с вами даже не было слов благодарности за проведенное вместе время. Довольно жестко.

    – Я попробую закрыть эту тему. Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий. Человек столько сделал для футбола, что у меня язык вообще не поворачивается что-то плохое говорить в эту сторону.

    Говорят, у «Краснодара» такой стадион, база, академия... А когда ты туда сам попадаешь, то понимаешь, насколько щепетильно все сделано для футбола.

    – О расторжении контракта вы уже знали или прочитали на сайте?

    – Нет, не знал. Прочитал на сайте.

    – 5 января. Вы спокойненько открываете интернет. Первая новость – «Краснодар» расторг контракт с Гончаренко.

    – Да.

    – И вместе с Гончаренко уходят Ермакович и Березуцкий. Вы же до этого готовились к сборам?

    – Да, я общался с начальником команды по поводу того, что мы будем делать на сборах, какие будут спарринги. Также общался с тренером по физподготовке. Мы готовили все для того, чтобы работать дальше.

    – Прочитав эту новость, вы позвонили сначала Ермаковичу и Березуцкому?

    – Да.

    – Увольнение Зубика – человека, который приходил именно к вам. Это послужило триггером в ваших отношениях с «Краснодаром»?

    – Мне сложно сказать. Но людей не увольняют в коридоре. Допустим, каким образом это происходит в ЦСКА. Роман Юрьевич Бабаев вызывает и говорит: «Мы решили прекратить сотрудничество по таким-то причинам». А увольнять человека в коридоре... Я считаю, что это как-то неправильно.

    – Зубика уволили в коридоре?

    – Сразу после матча.

    – А вы поняли, почему?

    – Нет.

    • «Краснодар» уволил Гончаренко 5 января.
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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13386

      Cleaner 1 час назад

      Гончаренко, а как тебя предупредить об увольнении, если ты телефон отключил и на звонки НЕ ОТВЕЧАЕШЬ??!..(

      0
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      Рейтинг: +1335

      Bozigit 1 час назад

      Наверное решили не беспокоить, раз телефон не подымвешь)

      1
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      Рейтинг: +31420

      oyabun 1 час назад

      Сейчас последует ответ Краснодара с совершенно противоположной трактовкой данной истории. Ох уж эта мышиная возня.. Ну расстались и расстались, чего обмусоливать? Главное чтобы не было как у Спартака с Газизовым.

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      Рейтинг: +13386

      Cleaner > oyabun 1 час назад

      Мышиная возня в Спартаке. В Краснодаре четкий пинок зазнавшемуся и неадекватному тренеру!

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      Рейтинг: +865

      Vitaga > Cleaner 1 час назад

      ты по жизни злобный? неудачник видимо или болееешь тяжело. скорей всего ты инвалид. сочуствую конечно но это не повод быть злым на весь мир

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      Рейтинг: +13386

      Cleaner > Vitaga 58 минут назад

      У меня зуб на Гончаренко за развал ЦСКА. Вы, я вижу, любитель поспешных выводов, домыслов и инсинуаций...(

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