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    Тренерский штаб «Уфы» недоволен игрой Урунова в первой части сезона (Sport24)

    Будущее полузащитника Остона Урунова в «Уфе» остается неопределенным.

    Тренерский штаб башкирской команды недоволен игрой 21-летнего футболиста в первой части сезона, однако решение о его возможном выкупе у «Спартака» будет приниматься летом.

    • «Уфа» арендовала Урунова в середине августа.
    • У клуба есть право выкупа хавбека за 1 миллион евро.
    • В этом сезоне узбек провел 7 матчей без голевых действий.

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    Источник: Sport24

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    27.01.2022 23:58
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