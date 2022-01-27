Тренерский штаб «Уфы» недоволен игрой Урунова в первой части сезона (Sport24)

Будущее полузащитника Остона Урунова в «Уфе» остается неопределенным.
Тренерский штаб башкирской команды недоволен игрой 21-летнего футболиста в первой части сезона, однако решение о его возможном выкупе у «Спартака» будет приниматься летом.
- «Уфа» арендовала Урунова в середине августа.
- У клуба есть право выкупа хавбека за 1 миллион евро.
- В этом сезоне узбек провел 7 матчей без голевых действий.
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Источник: Sport24