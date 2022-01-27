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  • Чернышов: «Мне рано было идти в «Спартак». Но когда молодой, то кажется, что все умеешь и знаешь»

Чернышов: «Мне рано было идти в «Спартак». Но когда молодой, то кажется, что все умеешь и знаешь»

27 января 2022, 12:31
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Бывший главный тренер «Спартака» и молодежной сборной России Андрей Чернышов считает, что допустил ошибку, согласившись возглавить московскую команду в 2003 году.

– Вы говорили: «Когда ушел из «Спартака», многие потеряли интерес ко мне». Как это проявлялось?

– Когда ты в «Спартаке» или молодежной сборной, твой телефон не перестает звонить: только положил трубку, как звонит кто-то еще. В тебе есть заинтересованность, потому что занимаешь большие посты.

Ты можешь быть интересен этим людям в плане заработка. Но как только ты не работаешь, большинство отваливается. Они же не друзья, а просто имели финансовый интерес.

Как только стал спортивным директором «Торпедо», объявились те люди, о которых я уже забыл. Потому что представляешь для них интерес, потому что понимают, что могут через тебя заработать.

– Как отряхивались после жесткого падения в «Спартаке»?

Конечно, было неприятно, когда тебя обвиняют в том, чего ты не совершал. Из каждого утюга говорят, что это ты во всем виноват. Выходя на улицу, начинаешь думать, что все смотрят на тебя и показывают пальцем: «Это человек, который совершил такой плохой поступок».

Задавался вопросом, как можно, что тебя так использовали и не огородили от этого. Вроде бы хорошо работал, спасал клуб от вылета в первую лигу. Я же продолжал работу в РФС, и Колосков спросил: «Это ты сделал?». Думаю, его убедили не только мои слова, но и проверка. Если бы был причастен к этому, потерял бы работу и в РФС.

После Колоскова пришел Мутко, который был поставлен властью и не захотел бы работать с человеком, сотворившим такое зло. Думаю, он досконально все узнавал и проверял, поэтому понял, что я не причастен. [Если бы это было не так], не работал бы в первый же день после его прихода.

Первое время было неприятно. И как вести себя? Выступать в прессе и говорить, что это не я, а они? Это было бы похоже на оправдание. Принял, что не изменю эту ситуацию. У них есть ресурсы и деньги, чтобы проплатить журналистов и телевидение – того же Василия Уткина, который вещал в «Футбольном клубе» то же самое.

Как можно было отказаться возглавить «Спартак»? Но я понимаю, что на тот момент не был готов возглавлять не только «Спартак», но и любой клуб РПЛ. Нужно было доработать в сборной, довести цикл до конца и никуда не дергаться.

Когда выигрываешь несколько матчей, начинаешь думать, что все знаешь, но тогда у меня из опыта был только год в молодежной сборной. Конечно, рано было идти в «Спартак». Но когда молодой, то кажется, что все умеешь и знаешь.

Этих знаний не было. В этом была ошибка. Сложилось так, как сложилось. Первым я советовался с Колосковым. Он сказал: «О чем ты думаешь? Это «Спартак». Уже завтра ты должен быть там».

Чернышов: «Приход Мутко в РФС закрыл передо мной многие двери»

Источник: «Гол»
Россия. Премьер-лига Спартак Чернышов Андрей
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1643284580
Жму руку Андрею, что не зассал так откровенно и объективно прояснить ситуацию. *****!!!
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