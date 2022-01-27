Чернышов: «Приход Мутко в РФС закрыл передо мной многие двери»

Бывший главный тренер «Спартака» и молодежной сборной России Андрей Чернышов рассказал, как экс-президент РФС Виталий Мутко заблокировал его работу в стране.

– Вы называли себя персоной нон-грата в России. Почему так?

– Ситуация началась, когда я работал главным тренером молодежной сборной России. Тогда сменилась власть: после Вячеслава Ивановича Колоскова пришел Виталий Леонтьевич Мутко, который не жаловал людей Колоскова.

Помню, было много разговоров, что Мутко избавится от всех тренеров. Первым он убрал Ярцева. Не знаю, как я остался на своем посту и дожил до стыковых игр.

Потом был матч с Данией, после которого мы не вышли дальше. Знаю, что Мутко возлагал большие надежды на ту команду. Ему нужен был успех, что он пришел и сразу пошли результаты.

А тут наоборот. Мы не попали на чемпионат Европы, матч в Дании получился скандальным [пять удалений у сборной России].

Конечно, повлиял скандал в «Спартаке», но в большей степени – смена власти в российском футболе. Это закрыло передо мной многие двери. Когда выпадаешь из обоймы, когда уезжаешь, когда не мелькаешь по телевидению, о тебе забывают. В любом случае нужны связи с политиками или серьезными агентами, которые будут тебя лоббировать.

Обращался ко многим людям за помощью. Многие клубы были готовы к сотрудничеству, но в какой-то момент дошло до того, что мне говорили: «Извини. Мы не можем с тобой сотрудничать. Есть определенные моменты». Не представлял, о чем идет речь.

Когда я возглавил брянское «Динамо» [в 2008 году], мне помог Николай Александрович Толстых, который убедил руководство клуба и области, что нужно взять меня. Тогда я попал на встречу к губернатору, все было нормально, он пожелал удачи.

Мы провели первый сбор в Турции, все были довольны, но потом мне позвонил генеральный директор и сказал, что со мной хотят расторгнуть контракт. Я не понял причину, ведь прошел только первый сбор.

Губернатор был в Совете Федерации, там же находился Мутко. Губернатор подумал, что меня рекомендовал Мутко, а не Толстых. Видимо, ему сказали: «Руководитель нашего футбола рекомендовал Чернышова».

Он подошел к Мутко, чтобы поблагодарить за рекомендацию. Когда тот услышал мою фамилию, сказал: «Вы что? Не хочу, чтобы он у вас работал. Разрывайте контракт».

И мне передали этот разговор. Тогда вмешался Толстых, ситуация улеглась, но я понял, что Виталий Леонтьевич – такой человек, у которого если есть возможность что-то запороть человеку (с которым он уже не работает), то он это сделает. Думаю, с тех времен пошло табу на работу со мной.

– Почему Мутко так сделал?

– Он такой человек. Для него команда Колоскова – старая, а он человек власти и должен всех убрать.

Была ситуация, когда Тукманов, бессменный при Колоскове генеральный директор, хотел идти на выборы. Ему сказали, что не нужно выдвигать свою кандидатуру, что при Мутко он так же останется гендиректором. Тукманов пошел на это, а потом его убрали, когда Мутко победил. Это естественный процесс.

– Но после Брянска было московское «Торпедо».

– Тогда [в 2014 году] Мутко уже никакого отношения к РФС не имел. «Торпедо» – частный клуб, который никак не был связан с ним. Президентом был Александр Вячеславович Тукманов. Я пришел к тому человеку, с которым работал в РФС. Мы пообщались, рассказал ему свое видение.

Обида на Мутко? А какая обида? Я такой человек, у которого никакой обиды ни на кого нет. За что обижаться, если каждый человек принимает решения и исходит из личных интересов? Если бы я обижался на каждого, с кем пересекался, было бы сложно жить.

Понимаю, что такова жизнь и в ней есть такие моменты. Либо их не принимаешь и мучаешься, либо принимаешь и живешь дальше.

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