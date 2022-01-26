Депутат Терюшков: «Попросили Минцифры сделать так, чтобы Fan ID для болельщиков оформили клубы»

Роман Терюшков, депутат Государственной думы РФ, рассказал о работе над введением паспортов болельщика (Fan ID). Возможно, клубы сами будут оформлять документ для своих фанатов.

«В декабре перед принятием законопроекта в третьем чтении у нас был круглый стол, где мы обозначили Минцифры необходимость проактивного оказания услуги. В таком случае оформить персонифицированную карту за человека сможет футбольный клуб, который обладает всей информацией о своих болельщиках. Ведь все равно многие фанаты получают клубные карты, для которых предоставляют о себе всю информацию.

Для проактивного оказания услуги будет достаточно всего лишь выгрузить базу в Минцифры. После этого болельщик получит уведомление на телефон, почту или в Госуслугах, что карта оформлена. Об этом надо будет еще говорить с Минцифры. Это вопрос как раз трех-четырех месяцев до запуска проекта», – сказал Терюшков.

Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон в декабре.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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