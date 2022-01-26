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    Депутат Терюшков: «Попросили Минцифры сделать так, чтобы Fan ID для болельщиков оформили клубы»

    Роман Терюшков, депутат Государственной думы РФ, рассказал о работе над введением паспортов болельщика (Fan ID). Возможно, клубы сами будут оформлять документ для своих фанатов.

    «В декабре перед принятием законопроекта в третьем чтении у нас был круглый стол, где мы обозначили Минцифры необходимость проактивного оказания услуги. В таком случае оформить персонифицированную карту за человека сможет футбольный клуб, который обладает всей информацией о своих болельщиках. Ведь все равно многие фанаты получают клубные карты, для которых предоставляют о себе всю информацию.

    Для проактивного оказания услуги будет достаточно всего лишь выгрузить базу в Минцифры. После этого болельщик получит уведомление на телефон, почту или в Госуслугах, что карта оформлена. Об этом надо будет еще говорить с Минцифры. Это вопрос как раз трех-четырех месяцев до запуска проекта», – сказал Терюшков.

    • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
    • Госдума приняла закон в декабре.
    • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    26.01.2022 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15807

      Garrincha58 1 час назад

      а остальным болельщикам хрен да кукиш с маслом

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