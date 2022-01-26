Депутат Журова: «Fan ID не будет в РПЛ. Чемпионат России в законе ни разу не звучал»

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что введении Fan ID в РПЛ не было прописано в законе.

— Закон о Fan ID в этом сезоне не принят в российском чемпионате. Может, он вообще не будет введен в РПЛ. Данный закон гарантирует свое присутствие на международных соревнованиях. Мы будем это исполнять.

— Вы бы хотели, чтобы закон о Fan ID был принят уже со следующего сезона РПЛ?

— Нужно смотреть по ситуации. Я на данный момент не вижу необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе. Может, эта необходимость возникнет.

Сейчас, по моему мнению, вводить не надо. Лучше усилить камеры на стадионе и охрану. Кстати, уже у всех болельщиков уже Fan ID!

— У кого он уже есть?

— Ну, настоящие болельщики получили этот паспорт уже на чемпионате мира в России в 2018 году.

— Получается, вы против Fan ID в футболе?

— Почему против? Он же введен на чемпионате мира.

— Я говорю об РПЛ.

— Там, где он необходим, пусть будет введен. Насколько я знаю, болельщики «Краснодара» поддержали введение паспорта болельщика. Нужно, чтобы болельщики между собой разобрались — а нужен ли им Fan ID? И влияет ли это на что-то?

Нужен порядок. К этому времени мы тщательно разберем закон, и все будут знать, почему им дали добро или не дали на этот паспорт. Когда будет разработан порядок, болельщики начнут понимать, что и как работает. Не будет так, что для чемпионата России одни требования, а для чемпионата мира — другие.

— Если бы вам пришлось голосовать, вы поддержали внедрение Fan ID в РПЛ?

— Я в сослагательном наклонении не люблю говорить, потому что это используется потом в заглавии. Говорю, как есть. Болельщики поэтому и начали бойкотировать матчи, хотя ничего не принято. Уже есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ. Это для международных соревнований!

Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в законе ни разу не звучал!

Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон в декабре.

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