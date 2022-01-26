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  • Депутат Журова: «Fan ID не будет в РПЛ. Чемпионат России в законе ни разу не звучал»

Депутат Журова: «Fan ID не будет в РПЛ. Чемпионат России в законе ни разу не звучал»

26 января 2022, 16:34
16

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что введении Fan ID в РПЛ не было прописано в законе.

— Закон о Fan ID в этом сезоне не принят в российском чемпионате. Может, он вообще не будет введен в РПЛ. Данный закон гарантирует свое присутствие на международных соревнованиях. Мы будем это исполнять.

— Вы бы хотели, чтобы закон о Fan ID был принят уже со следующего сезона РПЛ?

— Нужно смотреть по ситуации. Я на данный момент не вижу необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе. Может, эта необходимость возникнет.

Сейчас, по моему мнению, вводить не надо. Лучше усилить камеры на стадионе и охрану. Кстати, уже у всех болельщиков уже Fan ID!

— У кого он уже есть?

— Ну, настоящие болельщики получили этот паспорт уже на чемпионате мира в России в 2018 году.

— Получается, вы против Fan ID в футболе?

— Почему против? Он же введен на чемпионате мира.

— Я говорю об РПЛ.

— Там, где он необходим, пусть будет введен. Насколько я знаю, болельщики «Краснодара» поддержали введение паспорта болельщика. Нужно, чтобы болельщики между собой разобрались — а нужен ли им Fan ID? И влияет ли это на что-то?

Нужен порядок. К этому времени мы тщательно разберем закон, и все будут знать, почему им дали добро или не дали на этот паспорт. Когда будет разработан порядок, болельщики начнут понимать, что и как работает. Не будет так, что для чемпионата России одни требования, а для чемпионата мира — другие.

— Если бы вам пришлось голосовать, вы поддержали внедрение Fan ID в РПЛ?

— Я в сослагательном наклонении не люблю говорить, потому что это используется потом в заглавии. Говорю, как есть. Болельщики поэтому и начали бойкотировать матчи, хотя ничего не принято. Уже есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ. Это для международных соревнований!

Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в законе ни разу не звучал!

  • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон в декабре.

Депутат Исаков: «Введение Fan ID – это безрассудный поступок. Только в футболе внедрение обойдется в 6 миллиардов рублей»

Представители власти встречались с фанатами «Спартака». Им рекомендовали подумать, нужно ли заявление о бойкоте («РБ-Спорт»)

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (16)
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Vitaga
1643204484
ппц слово синоним чернокожего запикали... давайте тогда слово монгол запретим
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portero
1643205211
Наташа с палки на палку прыгнула.. .
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Axe111
1643205995
ДЕПУТАТ ЖУРОВА О БОЖЕ
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111Hunter111
1643211056
С десяток фанов, которые на подсосе у органов, устроят бучу на требунах и введут несмотря на протесты.
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Krics
1643212526
это ей мешки писем пишут о повышении пенсионного возраста
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ivany4
1643212791
И чем Россия так провинилась, что народ выбирает таких депутатов?! Самое удивительное, что потом их сам же и ругает.)))
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Fusballer
1643212930
Политические проститутки хуже обычных проституток.
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Блямба
1643213167
Большие губы С большой трибуны подсказали малым где искать наибольший коитус..тьфу,консенсус.
Ответить
Hektor 84
1643215435
Чинуши заднюю врубают??? Смешно! Дурова такая же тупица как и отбитый Коля)))
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Hektor 84
1643215543
Мне интересно кто пиарит на срач тв эту тупицу?
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