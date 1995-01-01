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    Депутат Журова: «Fan ID не будет в РПЛ. Чемпионат России в законе ни разу не звучал»

    Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что введении Fan ID в РПЛ не было прописано в законе.

    — Закон о Fan ID в этом сезоне не принят в российском чемпионате. Может, он вообще не будет введен в РПЛ. Данный закон гарантирует свое присутствие на международных соревнованиях. Мы будем это исполнять.

    — Вы бы хотели, чтобы закон о Fan ID был принят уже со следующего сезона РПЛ?

    — Нужно смотреть по ситуации. Я на данный момент не вижу необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе. Может, эта необходимость возникнет.

    Сейчас, по моему мнению, вводить не надо. Лучше усилить камеры на стадионе и охрану. Кстати, уже у всех болельщиков уже Fan ID!

    — У кого он уже есть?

    — Ну, настоящие болельщики получили этот паспорт уже на чемпионате мира в России в 2018 году.

    — Получается, вы против Fan ID в футболе?

    — Почему против? Он же введен на чемпионате мира.

    — Я говорю об РПЛ.

    — Там, где он необходим, пусть будет введен. Насколько я знаю, болельщики «Краснодара» поддержали введение паспорта болельщика. Нужно, чтобы болельщики между собой разобрались — а нужен ли им Fan ID? И влияет ли это на что-то?

    Нужен порядок. К этому времени мы тщательно разберем закон, и все будут знать, почему им дали добро или не дали на этот паспорт. Когда будет разработан порядок, болельщики начнут понимать, что и как работает. Не будет так, что для чемпионата России одни требования, а для чемпионата мира — другие.

    — Если бы вам пришлось голосовать, вы поддержали внедрение Fan ID в РПЛ?

    — Я в сослагательном наклонении не люблю говорить, потому что это используется потом в заглавии. Говорю, как есть. Болельщики поэтому и начали бойкотировать матчи, хотя ничего не принято. Уже есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ. Это для международных соревнований!

    Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в законе ни разу не звучал!

    • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
    • Госдума приняла закон в декабре.

    Депутат Исаков: «Введение Fan ID – это безрассудный поступок. Только в футболе внедрение обойдется в 6 миллиардов рублей»

    Представители власти встречались с фанатами «Спартака». Им рекомендовали подумать, нужно ли заявление о бойкоте («РБ-Спорт»)

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3350

      Axe111 1 час назад

      ДЕПУТАТ ЖУРОВА О БОЖЕ

      0
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      Рейтинг: +57193

      portero 1 час назад

      Наташа с палки на палку прыгнула..
      .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +833

      Vitaga 1 час назад

      ппц слово синоним чернокожего запикали... давайте тогда слово монгол запретим

      0
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    • ...
      Рейтинг: +92

      Дубина 1 час назад

      Кто теннис смотрел Медведев-Феликс? Вот те то игра почти пять часов!
      А наши к 58 минуте в футболе уже устают пешком ходить!

      1
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      Рейтинг: +466

      Узб@гоеный > Дубина 57 минут назад

      Филл, шо опять забанен? Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +92

      Дубина > Узб@гоеный 55 минут назад

      Ага! Я гляжу ты то же)))

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      Рейтинг: +23006

      bset 1 час назад

      Через текст даже видно, как она ерзает, чтобы и людям понравиться, и поперек властей ничего не сказать. Прям уж зудит, чтобы ничего лишнего нее сказать. А может это зуд после поездок в Турцию в роли Наташи?

      4
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      Рейтинг: +833

      Vitaga 1 час назад

      на международные соревнования возможно и стоит. как элемент борьбы с перекупами. я помню как в Казани на ЧМ 2018 **** спекулировали на набережной

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