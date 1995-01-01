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    Польская делегация посетила стадионы «Лужники» и «Динамо». На одном из них пройдет матч Россия – Польша

    Делегация Польского футбольного союза посетила Москву в рамках подготовки к стыковому матчу отбора ЧМ-2022 со сборной России.

    По информации «РБ-Спорт», поляки посетили два стадиона – «Лужники» и «Динамо». На одном из них пройдет матч Россия – Польша.

    • Россия сыграет с Польшей в полуфинале стыков.
    • В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.
    • Матчи состоятся 24 и 29 марта.

    «Лужники»: «Вполне допускаем, что из-за резкого роста заболеваемости ковидом мартовские матчи сборной России придется проводить на другом стадионе»

    Источник: «РБ-Спорт»

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