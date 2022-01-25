Польская делегация посетила стадионы «Лужники» и «Динамо». На одном из них пройдет матч Россия – Польша

Делегация Польского футбольного союза посетила Москву в рамках подготовки к стыковому матчу отбора ЧМ-2022 со сборной России.

По информации «РБ-Спорт», поляки посетили два стадиона – «Лужники» и «Динамо». На одном из них пройдет матч Россия – Польша.

Россия сыграет с Польшей в полуфинале стыков.

В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.

Матчи состоятся 24 и 29 марта.

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