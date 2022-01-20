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  • «Лужники»: «Вполне допускаем, что из-за резкого роста заболеваемости ковидом мартовские матчи сборной России придется проводить на другом стадионе»

«Лужники»: «Вполне допускаем, что из-за резкого роста заболеваемости ковидом мартовские матчи сборной России придется проводить на другом стадионе»

20 января 2022, 21:35
4

Пресс-служба «Лужников» отреагировала на информацию о возможном переносе на другой стадион стыковых игр отбора ЧМ-2022 с участием сборной России.

«Официальное сообщение о переносе матча на какой-либо другой стадион к нам не поступало. У нас нет никаких проблем с газоном, и подготовка к игре пока идет по заранее согласованному плану.

Однако мы вполне допускаем и относимся с пониманием к ситуации, при которой из-за резкого роста цифр по заболеванию ковидом и, значит, вынужденного сокращения допустимого числа зрителей на трибунах, матч придется проводить на другом стадионе, не таком масштабном, как Большая спортивная арена «Лужников», – говорится в комментарии.

  • В полуфинале россияне дома встретятся с Польшей.
  • В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.
  • Матчи состоятся 24 и 29 марта.

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Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (4)
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_Marqella_
1642706553
Нужно в Питере проводить такие матчи или в Сочи, Краснодаре ,но не в гавёной Москве в марте,где в грязи играть..
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portero
1642709747
Может там где потеплее и поляна получше....
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zigbert
1642752614
Если будут серьезные ограничения из за ковида то они коснуться всех стадионов Москвы. Об этом надо уже сейчас позаботиться РФС.
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