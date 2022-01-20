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    «Лужники»: «Вполне допускаем, что из-за резкого роста заболеваемости ковидом мартовские матчи сборной России придется проводить на другом стадионе»

    Пресс-служба «Лужников» отреагировала на информацию о возможном переносе на другой стадион стыковых игр отбора ЧМ-2022 с участием сборной России.

    «Официальное сообщение о переносе матча на какой-либо другой стадион к нам не поступало. У нас нет никаких проблем с газоном, и подготовка к игре пока идет по заранее согласованному плану.

    Однако мы вполне допускаем и относимся с пониманием к ситуации, при которой из-за резкого роста цифр по заболеванию ковидом и, значит, вынужденного сокращения допустимого числа зрителей на трибунах, матч придется проводить на другом стадионе, не таком масштабном, как Большая спортивная арена «Лужников», – говорится в комментарии.

    • В полуфинале россияне дома встретятся с Польшей.
    • В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.
    • Матчи состоятся 24 и 29 марта.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.01.2022 21:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +56941

      portero 2 часа назад

      Может там где потеплее и поляна получше....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4363

      _Marqella_ 3 часа назад

      Нужно в Питере проводить такие матчи или в Сочи, Краснодаре ,но не в гавёной Москве в марте,где в грязи играть..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5600

      Semenycch 4 часа назад

      Другими словами, возможно, наши парни будут весной играть на плохом газоне при пустых трибунах в скверную погоду против команды, игроки которой выступают в топ чемпионатах и находятся на пике формы, так еще и при руководстве горе тренера?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56941

      portero > Semenycch 2 часа назад

      Тренер может посчитать, что на огороде шансы команд уравняются....

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