«Лужники»: «Вполне допускаем, что из-за резкого роста заболеваемости ковидом мартовские матчи сборной России придется проводить на другом стадионе»

Пресс-служба «Лужников» отреагировала на информацию о возможном переносе на другой стадион стыковых игр отбора ЧМ-2022 с участием сборной России.

«Официальное сообщение о переносе матча на какой-либо другой стадион к нам не поступало. У нас нет никаких проблем с газоном, и подготовка к игре пока идет по заранее согласованному плану.

Однако мы вполне допускаем и относимся с пониманием к ситуации, при которой из-за резкого роста цифр по заболеванию ковидом и, значит, вынужденного сокращения допустимого числа зрителей на трибунах, матч придется проводить на другом стадионе, не таком масштабном, как Большая спортивная арена «Лужников», – говорится в комментарии.

В полуфинале россияне дома встретятся с Польшей.

В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.

Матчи состоятся 24 и 29 марта.

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