Мартовские матчи сборной России могут перенести из «Лужников» на стадион «Динамо»

Есть вероятность, что сборная России проведет стыковые игры отбора ЧМ-2022 не в «Лужниках».
Рассматривается вариант с переносом матчей на «ВТБ Арену» – стадион московского «Динамо».
Перенос может быть связан с проблемами с газоном в «Лужниках», а также с коронавирусными ограничениями.
- В полуфинале россияне дома встретятся с Польшей.
- В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.
- Матчи состоятся 24 и 29 марта.
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Источник: «РБ-Спорт»