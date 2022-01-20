Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Мартовские матчи сборной России могут перенести из «Лужников» на стадион «Динамо»

    Есть вероятность, что сборная России проведет стыковые игры отбора ЧМ-2022 не в «Лужниках».

    Рассматривается вариант с переносом матчей на «ВТБ Арену» – стадион московского «Динамо».

    Перенос может быть связан с проблемами с газоном в «Лужниках», а также с коронавирусными ограничениями.

    • В полуфинале россияне дома встретятся с Польшей.
    • В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.
    • Матчи состоятся 24 и 29 марта.

    ЦСКА презентовал турецкого новичка шуткой про русских Наташ

    Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

    Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить до 120 тысяч рублей

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2022 12:20
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5600

      Semenycch 4 часа назад

      Повтор: Другими словами, возможно, наши парни будут весной играть на плохом газоне при пустых трибунах в скверную погоду против команды, игроки которой выступают в топ чемпионатах и находятся на пике формы, так еще и при руководстве горе тренера?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1090

      Форвард 79 7 часов назад

      Играть надо где нибудь в сибире, Иркутск, Новосибирск, Красноярск, на худой конец Екатеринбург.
      Теплолюбивым полякам не до футбола будет.
      А еще лучше на болотах каких))
      Историю помнить надо))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2544

      yorgenbarenz 8 часов назад

      В Саранске надо проводить!! Забыли совсем про лучший вариант.Полякам прое..граем и болелы разнесут стадион на молекулы.Гора с плеч городскому бюджету!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93143

      zigbert 9 часов назад

      Почему тогда на "ВТБ Арене" нет проблем с качеством поля? Никакой ответственности.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > zigbert 9 часов назад

      Хозяин Динамо следит и постоянно ухаживает за стадионом,
      а Лужники бросили на произвол судьбы, сдают помещения в
      аренду и стригут деньги между собой.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93143

      zigbert > vladimir-7 9 часов назад

      Да оно и понятно. Если раньше "Лужники" были центром футбольной жизни Москвы то сейчас эта махина почти бездействует для проведения таких матчей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15364

      paracetamol 13 часов назад

      Правильно, пусть померзнут на мартовском морозце. В Питере стадион занят, Зенит играет в ЛЕ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner > paracetamol 11 часов назад

      В ЭТО время Зенит УЖЕ НЕ БУДЕТ играть в Лиге Европы. Для Зенита ЛЕ закончится в ФЕВРАЛЕ! Без вариантов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2169

      petrucho-spb 13 часов назад

      Бред ,вот я не понимаю руководителей. В Питере крыша, газон отличный в это время года, нет надо по кочкам играть и людям мёрзнуть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15364

      paracetamol > petrucho-spb 13 часов назад

      Нехрен всяким пшекам наш газон портить!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner > petrucho-spb 11 часов назад

      Питер это север, дождь и туман. Плохо в Питере. Есть Краснодар и Сочи, где идеальные условия для футбола. Никакая КРЫША этого не заменит...(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2169

      petrucho-spb > Cleaner 10 часов назад

      не фак что будет погода даже там хорошая в марте, и про поле тоже самое. Ну а в общем как вариант.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 13 часов назад

      Лужники забросили, не следят за полем и покрытие пришло в негодность. Перенесите игру в Польшу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner 13 часов назад

      Март месяц! Почему не Краснодар, не Сочи? Почему на стадион неудачников Динамо? Холодный и грязный в это время года...(

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3407

      Красногорск_Фан > Cleaner 13 часов назад

      Не видел на нем описываемых ужасов. Очень комфортный. Скажите честно, жаба давит платить за электричку ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15364

      paracetamol > Cleaner 13 часов назад

      Заработать хотят грязное бабло!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner > Красногорск_Фан 11 часов назад

      На стадионе Динамо будет в это время года около НУЛЯ градусов(может быть и минус со снегом) и жухленькая травка. А в Сочах тепло и изумрудный газон. Техничной команде идеальные условия для победы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3407

      Красногорск_Фан > Cleaner 9 часов назад

      А ливней субтропических в Сочах не бывает так что пол города смывает и на лодках плавают? Несколько раз за год. Не угадаешь. И вообще не верю я в проход на ЧМ, лучше один раз отмучаться и по домам. В Лиге наций ранее Швеция сделала из России котлету в 2-х матчах вообще без шансов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > Cleaner 9 часов назад

      Для РФС всё равно, какая температура, есть ли снег
      на поле, главное побольше денег получит от зрителей.
      Только не понятно, почему Динамо с 26 тыс. мест,
      тогда уж открывашку у Федуна взять с 40 тысячами мест.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > Красногорск_Фан 9 часов назад

      Какая электричка? Или ты про себя, от Красногорска?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3407

      Красногорск_Фан > vladimir-7 9 часов назад

      до Москвы или из Москвы. Как в песне Скляра. А уж откуда , кому как повезет. Я раньше работал рядом со стадионом Динамо, хороший у них стадион новый. Могу понять выбор. Открывашка проклята. Не будет на ней счастья.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > Красногорск_Фан 8 часов назад

      Я и сам долго работал в районе Динамо и мы там на
      стадионе дежурили во время матчей и Динамо, и ЦСКА,
      арендовавший их стадион.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner > Красногорск_Фан 7 часов назад

      А Динамо - 50 лет без чемпионства. На Динамовском стадионе счастье нашей сборной привалит, что еще на полвека хватит!..(

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3407

      Красногорск_Фан > Cleaner 6 часов назад

      Ну тогда давай еще глубже копать. Старый стадион Динамо и базы Динамо были в 1941 году использованы под тренировку ОМСБОН. Ну говоря попроще элитных диверсантов. Набирали из МВД или спортсменов. Где вступительный минимум был мастер спорта (в т.ч. международного класса, чемпионов России и Мира) и желательно со знанием языков. Они принимали участие в обороне Москвы, организации партизанского движения на оккупированных территориях, наиболее громких делах про которые снимают фильмы. Хз где ты был бы сегодня если не их (в то числе их) вклад в победу. Я бы не называл историю общества Динамо и стадиона историей неудачников. Это великая история. А если вернутся к футболу то мне не на столько принципиально где ближайший матч Карпин проиграет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner > Красногорск_Фан 5 часов назад

      Вы про последние 50 лет что то ничего не написали...)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3407

      Красногорск_Фан > Cleaner 5 часов назад

      Про эту историю Динамики знают лучше, я в их истории столь плотно не разбираюсь. Но не надо забывать что они играли в чемпионате СССР где играли другие очень сильные команды не только из России. Если бы они играли только в России кто знает.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru