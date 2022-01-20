Мартовские матчи сборной России могут перенести из «Лужников» на стадион «Динамо»

Есть вероятность, что сборная России проведет стыковые игры отбора ЧМ-2022 не в «Лужниках».

Рассматривается вариант с переносом матчей на «ВТБ Арену» – стадион московского «Динамо».

Перенос может быть связан с проблемами с газоном в «Лужниках», а также с коронавирусными ограничениями.

В полуфинале россияне дома встретятся с Польшей.

В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.

Матчи состоятся 24 и 29 марта.

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