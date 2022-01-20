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  • Мартовские матчи сборной России могут перенести из «Лужников» на стадион «Динамо»

Мартовские матчи сборной России могут перенести из «Лужников» на стадион «Динамо»

20 января 2022, 12:20
19

Есть вероятность, что сборная России проведет стыковые игры отбора ЧМ-2022 не в «Лужниках».

Рассматривается вариант с переносом матчей на «ВТБ Арену» – стадион московского «Динамо».

Перенос может быть связан с проблемами с газоном в «Лужниках», а также с коронавирусными ограничениями.

  • В полуфинале россияне дома встретятся с Польшей.
  • В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.
  • Матчи состоятся 24 и 29 марта.

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Источник: «РБ-Спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (19)
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vladimir-7
1642671417
Лужники забросили, не следят за полем и покрытие пришло в негодность. Перенесите игру в Польшу.
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petrucho-spb
1642671852
Бред ,вот я не понимаю руководителей. В Питере крыша, газон отличный в это время года, нет надо по кочкам играть и людям мёрзнуть.
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paracetamol
1642672400
Правильно, пусть померзнут на мартовском морозце. В Питере стадион занят, Зенит играет в ЛЕ!
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zigbert
1642684293
Почему тогда на "ВТБ Арене" нет проблем с качеством поля? Никакой ответственности.
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yorgenbarenz
1642690042
В Саранске надо проводить!! Забыли совсем про лучший вариант.Полякам прое..граем и болелы разнесут стадион на молекулы.Гора с плеч городскому бюджету!
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Форвард 79
1642694936
Играть надо где нибудь в сибире, Иркутск, Новосибирск, Красноярск, на худой конец Екатеринбург. Теплолюбивым полякам не до футбола будет. А еще лучше на болотах каких)) Историю помнить надо))
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