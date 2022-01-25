Президент «Урала» Иванов: «Советовали Адамову выбрать «Зенит». В некоторых клубах творится непонятно что»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о переходе защитника Арсена Адамова в «Зенит».

«Вокруг Адамова было много слухов, но трансфер любит тишину. Футболист и мы посчитали, что в «Зените» будет лучше.

И сам Адамов хотел, и мы ему советовали выбрать именно «Зенит». Думаем, что так будет лучше. Сейчас в некоторых клубах творится непонятно что.

В «Урале» посчитали, что это более удачный вариант продолжения карьеры. Не разговаривал с Сергеем Семаком, но знаю, что «Зенит» очень хотел этого футболиста. Мы пошли навстречу Адамову и «Зениту» – так будет лучше для всех.

Судьбу Адамова решил мой теннисный матч с Александром Медведевым (гендиректор «Зенита» – примечание «Бомбардира»)? Это всe ерунда, слухи не комментирую.

С Александром Ивановичем мы давно хотели поиграть в теннис. В этом году так удачно совпало, что мы вместе оказались в одном месте, с удовольствием сыграли. Мы поиграли, но теннисный матч тут совсем не причeм», – сказал Иванов.

«Зенит» заплатил за Адамова 5 миллионов евро.

22-летний футболист после прохождения медосмотра заключит с клубом контракт до лета 2026 года.

На него также претендовал «Локомотив».

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