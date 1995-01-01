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    Президент «Урала» Иванов: «Советовали Адамову выбрать «Зенит». В некоторых клубах творится непонятно что»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о переходе защитника Арсена Адамова в «Зенит».

    «Вокруг Адамова было много слухов, но трансфер любит тишину. Футболист и мы посчитали, что в «Зените» будет лучше.

    И сам Адамов хотел, и мы ему советовали выбрать именно «Зенит». Думаем, что так будет лучше. Сейчас в некоторых клубах творится непонятно что.

    В «Урале» посчитали, что это более удачный вариант продолжения карьеры. Не разговаривал с Сергеем Семаком, но знаю, что «Зенит» очень хотел этого футболиста. Мы пошли навстречу Адамову и «Зениту» – так будет лучше для всех.

    Судьбу Адамова решил мой теннисный матч с Александром Медведевым (гендиректор «Зенита» – примечание «Бомбардира»)? Это всe ерунда, слухи не комментирую.

    С Александром Ивановичем мы давно хотели поиграть в теннис. В этом году так удачно совпало, что мы вместе оказались в одном месте, с удовольствием сыграли. Мы поиграли, но теннисный матч тут совсем не причeм», – сказал Иванов.

    • «Зенит» заплатил за Адамова 5 миллионов евро.
    • 22-летний футболист после прохождения медосмотра заключит с клубом контракт до лета 2026 года.
    • На него также претендовал «Локомотив».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +813

      Vitaga 1 час назад

      раньше вопросы решались в посиделках в баньке.. потом играли в теннис и решали делишки... сейчас надо сыграть в ночной лиге... а эти люди из предыдущего поколения)

      1
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      Рейтинг: +57147

      portero 1 час назад

      Иванова не обидели, уже хорошо.
      Адамову тяжело будет в основу пробиться, но удачи пусть показывает всё на что способен...

      0
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      Рейтинг: +2276

      acor94 > portero 1 час назад

      Видимо поэтому он продал нам, только что денюжкой не обидели)

      0
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      Рейтинг: +10

      wiss 1 час назад

      Еcли делаете ставки pro100bets.ru

      0
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      Рейтинг: +11630

      Fusballer 2 часа назад

      Естественно, столько бабла кроме Зенита никто бы не отвалил.

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