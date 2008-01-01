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    «Локомотив» готов заплатить 4 миллиона за защитника «Урала» Адамова

    «Урал» и «Локомотив» ведут переговоры о трансфере защитника Арсена Адамова.

    Изначально московский клуб был готов заплатить за 22-летнего футболиста около 2 миллионов евро.

    «Урал» потребовал больше за своего игрока, и «Локо» согласился увеличить предложение в два раза – до 4 миллионов.

    • Адамов в текущем сезоне провел 19 матчей и забил 1 гол.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
    • Отступные в контракте Арсена – 5 миллионов евро.

    Президент «Урала»: «Дед Адамова говорит, что Арсен близок к «Локомотиву»? Может, дед и близок»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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