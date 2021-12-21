«Локомотив» готов заплатить 4 миллиона за защитника «Урала» Адамова

«Урал» и «Локомотив» ведут переговоры о трансфере защитника Арсена Адамова.
Изначально московский клуб был готов заплатить за 22-летнего футболиста около 2 миллионов евро.
«Урал» потребовал больше за своего игрока, и «Локо» согласился увеличить предложение в два раза – до 4 миллионов.
- Адамов в текущем сезоне провел 19 матчей и забил 1 гол.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
- Отступные в контракте Арсена – 5 миллионов евро.
Президент «Урала»: «Дед Адамова говорит, что Арсен близок к «Локомотиву»? Может, дед и близок»
Источник: «РБ-Спорт»