«Локомотив» готов заплатить 4 миллиона за защитника «Урала» Адамова

«Урал» и «Локомотив» ведут переговоры о трансфере защитника Арсена Адамова.

Изначально московский клуб был готов заплатить за 22-летнего футболиста около 2 миллионов евро.

«Урал» потребовал больше за своего игрока, и «Локо» согласился увеличить предложение в два раза – до 4 миллионов.

Адамов в текущем сезоне провел 19 матчей и забил 1 гол.

Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

Отступные в контракте Арсена – 5 миллионов евро.

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