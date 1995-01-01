«РБ-Спорт»: «Урал» хочет заработать 10 миллионов на продаже Адамова и Кузьмичева

«Урал» готов продать защитников Арсена Адамова и Ивана Кузьмичева, если за них будет выплачена полная сумма отступных.

В контракте обоих футболистов прописана одинаковая опция выкупа – 5 миллионов евро.

Интерес к игрокам «Урала» проявляют «Зенит» и «Локомотив».