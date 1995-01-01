«РБ-Спорт»: «Урал» хочет заработать 10 миллионов на продаже Адамова и Кузьмичева

дядя Гриша ценник явно завысил... ну какие по 5 лимонов отступных за эту парочку, смешно...) даже суммарно за двоих - 5 лимонов много...
«Урал» готов продать защитников Арсена Адамова и Ивана Кузьмичева, если за них будет выплачена полная сумма отступных.
В контракте обоих футболистов прописана одинаковая опция выкупа – 5 миллионов евро.
Интерес к игрокам «Урала» проявляют «Зенит» и «Локомотив».
- 22-летний Адамов в текущем сезоне провел 19 игр и забил 1 гол.
- В активе 21-летнего Кузьмичева 13 матчей и 2 ассиста.
- Рыночная стоимость Арсена – 500 тысяч евро, Ивана – 300 тысяч.