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    «РБ-Спорт»: «Урал» хочет заработать 10 миллионов на продаже Адамова и Кузьмичева

    «Урал» готов продать защитников Арсена Адамова и Ивана Кузьмичева, если за них будет выплачена полная сумма отступных.

    В контракте обоих футболистов прописана одинаковая опция выкупа – 5 миллионов евро.

    Интерес к игрокам «Урала» проявляют «Зенит» и «Локомотив».

    • 22-летний Адамов в текущем сезоне провел 19 игр и забил 1 гол.
    • В активе 21-летнего Кузьмичева 13 матчей и 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость Арсена – 500 тысяч евро, Ивана – 300 тысяч.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +19261

      JTherry 53 минуты назад

      дядя Гриша ценник явно завысил... ну какие по 5 лимонов отступных за эту парочку, смешно...) даже суммарно за двоих - 5 лимонов много...

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      Рейтинг: +11036

      Fusballer 1 час назад

      Адамовых что-то развелось...

      0
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      Рейтинг: +5540

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Уралу надо бы не продажей заниматься, а покупкой качественного нападающего. Если не хотят начать следующий сезон в ФНЛ...

      1
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      Рейтинг: +183

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Дырявые зянитовцы не кого не пропускают)))
      Мало им все))!!! Они за двоих и 40 лям дадут смело)))

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      Рейтинг: +1120

      Karpathian 1 час назад

      Да зря они это... надо выкарабкиваться с качелей между зоной вылета и 12 местом

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      Рейтинг: +1331

      Тазит 2 часа назад

      Я думал, речь о рублях)) Неплохие аппетиты в Урале...

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