Президент «Урала»: «Дед Адамова говорит, что Арсен близок к «Локомотиву»? Может, дед и близок»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал высказывание Хайдара Алханова о том, что его внук Арсен Адамов близок к переходу в «Локомотив».
«Дедушка Адамова говорит, что Арсен близок к «Локомотиву»? Может быть, дедушка и близок. У него спрашивайте.
Адамов игрок «Урала», у него контракт на четыре года. Мы ни с кем переговоры не вели», – сказал Иванов.
- На Transfermarkt 22-летний защитник стоит 500 тысяч евро.
- Адамов – воспитанник «Ахмата».
- В сезоне РПЛ у Адамова 17 матчей, гол.
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Источник: «Чемпионат»