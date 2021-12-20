Президент «Урала»: «Дед Адамова говорит, что Арсен близок к «Локомотиву»? Может, дед и близок»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал высказывание Хайдара Алханова о том, что его внук Арсен Адамов близок к переходу в «Локомотив».

«Дедушка Адамова говорит, что Арсен близок к «Локомотиву»? Может быть, дедушка и близок. У него спрашивайте.

Адамов игрок «Урала», у него контракт на четыре года. Мы ни с кем переговоры не вели», – сказал Иванов.

На Transfermarkt 22-летний защитник стоит 500 тысяч евро.

Адамов – воспитанник «Ахмата».

В сезоне РПЛ у Адамова 17 матчей, гол.

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