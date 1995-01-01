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    Президент «Урала»: «Дед Адамова говорит, что Арсен близок к «Локомотиву»? Может, дед и близок»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал высказывание Хайдара Алханова о том, что его внук Арсен Адамов близок к переходу в «Локомотив».

    «Дедушка Адамова говорит, что Арсен близок к «Локомотиву»? Может быть, дедушка и близок. У него спрашивайте.

    Адамов игрок «Урала», у него контракт на четыре года. Мы ни с кем переговоры не вели», – сказал Иванов.

    • На Transfermarkt 22-летний защитник стоит 500 тысяч евро.
    • Адамов – воспитанник «Ахмата».
    • В сезоне РПЛ у Адамова 17 матчей, гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2223

      acor94 11 минут назад

      дед инсайдер

      0
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      Рейтинг: +2950

      lordmrv 1 час назад

      Ну если дедушка сказал, так тому и быть. Там старших уважают)))

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