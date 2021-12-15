Дедушка Арсена Адамова Алханов: «Большая вероятность, что внук перейдет в «Локомотив»

«Локомотив» находится в продвинутых переговорах по правому защитнику «Урала» Арсену Адамову. Информацию подтвердил дедушка игрока Хайдар Алханов, вице-президент «Ахмата» в 2005-2017 годах.

«Локомотив» ведeт очень серьeзные переговоры с «Уралом» по трансферу Арсена, у него по контракту 2,5 года осталось и отступные 5 миллионов евро. Кроме «железнодорожников» ещe некоторые клубы из верхней части таблицы интересуются Арсеном. Кто сможет договориться с «Уралом», туда он и перейдeт. Но сейчас есть большая вероятность, что Арсен перейдeт в «Локомотив».

В «Урале» он хорошо показывает себя в единоборствах и является кандидатом в сборную России. Арсен резкий и быстрый игрок. Не хочу сильно хвалить Адамова, но я знаю его характер, он настоящий спортсмен. Я уверен, что он сможет прогрессировать и дальше», – сказал Алханов.

На Transfermarkt 22-летний защитник стоит 500 тысяч евро.

Адамов – воспитанник «Ахмата».

В сезоне РПЛ у Адамова 17 матчей, гол.

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