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    Дедушка Арсена Адамова Алханов: «Большая вероятность, что внук перейдет в «Локомотив»

    «Локомотив» находится в продвинутых переговорах по правому защитнику «Урала» Арсену Адамову. Информацию подтвердил дедушка игрока Хайдар Алханов, вице-президент «Ахмата» в 2005-2017 годах.

    «Локомотив» ведeт очень серьeзные переговоры с «Уралом» по трансферу Арсена, у него по контракту 2,5 года осталось и отступные 5 миллионов евро. Кроме «железнодорожников» ещe некоторые клубы из верхней части таблицы интересуются Арсеном. Кто сможет договориться с «Уралом», туда он и перейдeт. Но сейчас есть большая вероятность, что Арсен перейдeт в «Локомотив».

    В «Урале» он хорошо показывает себя в единоборствах и является кандидатом в сборную России. Арсен резкий и быстрый игрок. Не хочу сильно хвалить Адамова, но я знаю его характер, он настоящий спортсмен. Я уверен, что он сможет прогрессировать и дальше», – сказал Алханов.

    • На Transfermarkt 22-летний защитник стоит 500 тысяч евро.
    • Адамов – воспитанник «Ахмата».
    • В сезоне РПЛ у Адамова 17 матчей, гол.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +22067

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      А бабушка? Что сказала бабушка? Почему не напечатали?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13278

      Hektor 84 2 часа назад

      Одна из проблем нашего футбола, то что из за появления в нашем футболе такого Адамова, у которого бабло и связи пострадали два или три талантливых парня. А может и больше пока он продвигался из детского футбола до РПЛ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1326

      Тазит > Hektor 84 1 час назад

      Кто конкретно пострадал?

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