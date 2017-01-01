«Зенит» интересуется защитниками «Урала» Адамовым и Кузьмичевым

Адамов левый защитник. На эту позицию есть дуглас и круг, а вот в центр можно взять.
Игроки «Урала» Арсен Адамов и Иван Кузьмичев привлекли внимание «Зенита».
Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев считает, что нужно подписать Адамова.
Тренерский штаб команды во главе с Сергеем Семаком, в свою очередь, настаивает на трансфере Кузьмичева.
- 22-летний Адамов в текущем сезоне провел 18 игр за «Урал».
- В активе 21-летнего Кузьмичева 12 матчей и 1 ассист.
- Рыночная стоимость Арсена – 500 тысяч евро, Ивана – 300 тысяч.