«Зенит» интересуется защитниками «Урала» Адамовым и Кузьмичевым

Игроки «Урала» Арсен Адамов и Иван Кузьмичев привлекли внимание «Зенита».

Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев считает, что нужно подписать Адамова.

Тренерский штаб команды во главе с Сергеем Семаком, в свою очередь, настаивает на трансфере Кузьмичева.