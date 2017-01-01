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    «Зенит» интересуется защитниками «Урала» Адамовым и Кузьмичевым

    Игроки «Урала» Арсен Адамов и Иван Кузьмичев привлекли внимание «Зенита».

    Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев считает, что нужно подписать Адамова.

    Тренерский штаб команды во главе с Сергеем Семаком, в свою очередь, настаивает на трансфере Кузьмичева.

    • 22-летний Адамов в текущем сезоне провел 18 игр за «Урал».
    • В активе 21-летнего Кузьмичева 12 матчей и 1 ассист.
    • Рыночная стоимость Арсена – 500 тысяч евро, Ивана – 300 тысяч.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2203

      acor94 16 минут назад

      Адамов левый защитник. На эту позицию есть дуглас и круг, а вот в центр можно взять.

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      Рейтинг: +103

      тарясятник 1 час назад

      смотрим в таблицу. урал: пропущено 17. меньше только у коней. очевидно, защита там на уровне, игроки неплохие для нашего чемпа. пс: стыдно за спартак.

      1
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      Рейтинг: +4923

      Semenycch 2 часа назад

      А вот это очень правильно! Центр обороны это слабейшая зона Зенита в этом чемпионате. Правильно не то, что рассматривают этих, а то, что ищут усиление.

      0
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      Рейтинг: +57

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 2 часа назад

      А лазурятни все мало и мало!!
      В филиал сочи состав отдали теперь делают нижнему новгороду??

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