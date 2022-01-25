Официально: Адамов стал игроком «Зенита»

«Зенит» объявил о переходе правого защитника «Урала» Арсена Адамова.
Петербургский клуб после прохождения игроком медосмотра заключит с ним контракт до лета 2026 года.
Сумма трансфера пока неизвестна. Отступные в контракте 22-летнего футболиста – 5 миллионов евро.
- Адамов выступал за «Урал» с января 2021 года.
- В его активе 28 матчей, 1 гол и 1 ассист.
- Рыночная стоимость россиянина – 1,5 миллиона евро.
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Источник: сайт «Зенита»