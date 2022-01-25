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    Официально: Адамов стал игроком «Зенита»

    «Зенит» объявил о переходе правого защитника «Урала» Арсена Адамова.

    Петербургский клуб после прохождения игроком медосмотра заключит с ним контракт до лета 2026 года.

    Сумма трансфера пока неизвестна. Отступные в контракте 22-летнего футболиста – 5 миллионов евро.

    • Адамов выступал за «Урал» с января 2021 года.
    • В его активе 28 матчей, 1 гол и 1 ассист.
    • Рыночная стоимость россиянина – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии14
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      Рейтинг: +22440

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Перспективный был игрочок....

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      Рейтинг: +135

      Аден 2 часа назад

      и пойдет тепереча мАдамов по арендам тусоваться, но хоть бабла срубит в вонючкином клупе.

      0
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      Рейтинг: +743

      вальтер79 2 часа назад

      добро пожаловать парень и удачи в Зените

      1
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      Рейтинг: +149

      ElninoO 2 часа назад

      У Локо урвали, чтоб не достался..))

      2
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      Рейтинг: +5012

      Павелий 3 часа назад

      Схема Сутормина, версия 2.0. Целый год пробыл в клубе.

      1
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      Рейтинг: +5688

      Semenycch 3 часа назад

      Я не понимаю зачем Зениту Адамов? Ни Сантосу слева, ни Караваеву справа он не конкурент. А ведь есть еще Круговой и Сутормин. Он подписал контракт, чтобы на скамейке сидеть? Про центр обороны говорить смешно.

      0
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      Рейтинг: +11025

      Вомбат > Semenycch 3 часа назад

      Я считаю, что он сильнее Кругового, которому давно пора уходить. У него хороший дриблинг, но в полузащите он играть не может, не видит поле, а в защите тоже не тянет, не держит позицию и слаб в отборе. Адамова, на мой взгляд, взяли именно вместо Кругового. Того отправят в Зенит-2, и он сам запросится на выход.

      3
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      Рейтинг: +5688

      Semenycch > Вомбат 3 часа назад

      Может быть. Да, Круговой хорош как атакующий бегунок, но в обороне он действительно слабоват. Думаешь Круговой летом уйдет? Может ты и прав.

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      Рейтинг: +303

      КУКУШКА > Semenycch 3 часа назад

      В филиал бомжарня купила или на лавку гнить)))

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      Рейтинг: +1690

      Dr.Metal 3 часа назад

      А как же караваев?

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      Рейтинг: +11025

      Вомбат > Dr.Metal 3 часа назад

      Посмотрите статистику, он полсезона лечится.

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      Рейтинг: +57142

      portero 3 часа назад

      Алип казах накосипорил, похоже его не возьмут... решили Адамова взять, но на центрального он не потянет , габариты маловаты.

      1
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      Рейтинг: +2209

      petrucho-spb > portero 3 часа назад

      По одному матчу сложно судить по Алипу. А у Адамова отступные большие и соглашусь маловат для центра. В голову не влезешь. Остаётся наблюдать как буде на самом деле.

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      Рейтинг: +11025

      Вомбат > portero 3 часа назад

      Не знаю, зачем очередной раз просматривали Алипа. За казахским футболом не слежу, но думаю, что без Бердыева тут не обошлось. Его уже просматривали в прошлые годы, кажется в ЦСКА или в Локо, и он не подошел. Конечно, Адамова взяли на край, см. выше.

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