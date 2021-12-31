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    В «Фейеноорде» подтвердили переговоры со «Спартаком» по Хендриксу

    Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен сообщил, что клуб заинтересован в подписании полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса.

    «В первую очередь речь идет об аренде, но с возможностью выкупа», – сказал Арнесен.

    • В этом сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
    • Рыночная стоимость хавбека – 1,8 миллиона евро.

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    Источник: Feyenoord.supporters.nl

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    Сегодня, 07:48
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3191

      Klaido 3 часа назад

      хорошо бы сплавить его этой зимой

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11516

      Fusballer 4 часа назад

      Скатертью дорога!

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