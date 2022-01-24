В «Фейеноорде» подтвердили переговоры со «Спартаком» по Хендриксу

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен сообщил, что клуб заинтересован в подписании полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса.
«В первую очередь речь идет об аренде, но с возможностью выкупа», – сказал Арнесен.
- В этом сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
- Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
- Рыночная стоимость хавбека – 1,8 миллиона евро.
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Источник: Feyenoord.supporters.nl