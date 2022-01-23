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  • «Зенит» просит у «Байера» 5 миллионов за трансфер Азмуна зимой

«Зенит» просит у «Байера» 5 миллионов за трансфер Азмуна зимой

23 января 2022, 16:56
35

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Байер» этой зимой. Петербургский клуб хочет продать форварда леверкузенцам за 5 миллионов евро.

«Клубы ведут переговоры, чтобы закрыть сделку сейчас. Ситуация с несогласованным отъездом на подписание контракта с «Байером» только подтолкнула «Зенит» к этому шагу», – рассказал источник, близкий к ситуации.

  • Ранее «Байер» объявил о летнем переходе Азмуна.
  • Иранец уйдет из «Зенита» бесплатно, так как у него истечет контракт летом.

«Зенит» может оштрафовать и отправить Азмуна в дубль

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Байер Зенит Азмун Сердар
Комментарии (35)
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Блямба
1642946547
Поздно пить айран..
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Project Бабангида
1642947574
хоть шерсти клок
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моэм
1642947662
У эффективных менеджеров мозги включаются исключительно только после того , как жареный петух клюнет в задницу ... ничего не поделать....такие сейчас правят всей Россией .
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JTherry
1642948859
манагеры поздно спохватились, после подписания в конце сезона, сейчас максимум, что можно у Байера выклянчить - 1-2 лимона, чтобы поскорее перешел, и не платить ЗП полгода, которые Азмун посидит на лавке...
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Garrincha58
1642949081
я думал вчера Санта Барбара с Азмуном закончилась ан нет новые серии в новом сезоне
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PAREVG.
1642954059
Азмуна надо продать сейчас, хоть за миллион, хоть за 500000. Играть толком он не будет, мотивации нет, а риск получить травму есть. И какой тогда смысл платить ему по контракту еще пол года?
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Plyash
1642954081
ГазпромБанда не "заметит" потери бойца,это финансово.А вот морально это очень даже симпатичная и громкая пощёчина.
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ivany4
1642954152
Похоже сбг - попрошайки!)) Вместо нормальных денег которые можно было вовремя выручить, сейчас как бандеровцы с протянутой рукой - дайте хоть сколь-нибудь.
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Ziklop
1642956733
медвед тупой ишак, раньше надо советы слушать от умных людей, Семака слушайте ему этими игроками руководить, а вы его мнение совсем не слышите.
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Бриг
1642963754
Медведев как ген директор провалился. Неверные решения по Азмуну уже нанесли клубу невосполнимые финансовые потери в несколько миллионов долларов! В нормальных компаниях такого менеджера давно бы уволили (или-в тюрьму).
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