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    «Зенит» просит у «Байера» 5 миллионов за трансфер Азмуна зимой

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Байер» этой зимой. Петербургский клуб хочет продать форварда леверкузенцам за 5 миллионов евро.

    «Клубы ведут переговоры, чтобы закрыть сделку сейчас. Ситуация с несогласованным отъездом на подписание контракта с «Байером» только подтолкнула «Зенит» к этому шагу», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    • Ранее «Байер» объявил о летнем переходе Азмуна.
    • Иранец уйдет из «Зенита» бесплатно, так как у него истечет контракт летом.

    «Зенит» может оштрафовать и отправить Азмуна в дубль

    Источник: «Чемпионат»

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    23.01.2022 16:56
    Комментарии42
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      Рейтинг: +2204

      Бриг 4 часа назад

      Медведев как ген директор провалился. Неверные решения по Азмуну уже нанесли клубу невосполнимые финансовые потери в несколько миллионов долларов!
      В нормальных компаниях такого менеджера давно бы уволили (или-в тюрьму).

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      Рейтинг: +20325

      JTherry > Бриг 4 часа назад

      ты погугли, за что Медведева из випов газпрёма выперли, там "невосполнимыми" миллиардами долларов пахло и ...ничего, пригрели в зените гендиром...) у друзей "кооператива Озеро" принято пересаживать из одного кресла в другое, не менее денежное...

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      Рейтинг: +1069

      Сергей Каспийский > Бриг 2 часа назад

      В нормальных компаниях на должность гендиректора ставят профессионала, а не человека из "кремлевской тусовки". Если нет конкурса на должность - такую компанию как зенит можно считать продуктом коррупционной схемы.

      2
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      Рейтинг: +11000

      Вомбат 4 часа назад

      А вот это похоже на правду. Логика есть. Имея место в кармане, Азмун будет беречься. Лучше хоть какие-то деньги за него получить.

      0
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      Рейтинг: +1123

      Форвард 79 6 часов назад

      В этой ситуации надо отдавать хоть за 3
      Толку от Азмуна до лета не будет
      Играть будет с прохладцей, обсалютно не переживая за результат.

      0
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      Рейтинг: +1385

      Кронштадт65 > Форвард 79 4 часа назад

      вряд ли, пацан вроде норм.

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      Рейтинг: +10

      zafo83 6 часов назад

      Как ваши ставки? Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой - 1b2k.info - (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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      Рейтинг: +3795

      PAREVG. > zafo83 5 часов назад

      "по братски" - гори в аду

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      Рейтинг: +2481

      Ziklop 6 часов назад

      медвед тупой ишак, раньше надо советы слушать от умных людей, Семака слушайте ему этими игроками руководить, а вы его мнение совсем не слышите.

      2
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      Рейтинг: +5652

      Semenycch 7 часов назад

      Свиньи резвятся на этой ветке. Знаете, свиньи очень похожи на украинцев, точнее на западных украинцев. Сами живут в разрушающейся стране, в полном дерьме, ездят на запад унитазы чистить и грязные задницы подтирать, но все вякают на развивающуюся и сосредотачивающуюся Россию. Так же поступают и свиньи, сами находятся невдалеке от зоны вылета, при полной разрухе мозгов в клубе, проще говоря при полном свинском дерьме, но продолжают вякать на лидера Российского футбола. Я вот задумался, может быть все свиньи выходцы из западной Украины или их потомки? Но скорее нет, просто и те и другие не имеют разума и совести, проще говоря Шариковы, вот и похожи!
      А горе новость о том, что Азмун уходит была известна еще год назад. Год назад Иранский форвард откровенно сказал, что мечтает играть в Европе. А истерию сейчас пытаются разогнать свиньи и свинские СМИ. И Семак и Медведев давно морально готовы к уходу Азмуна, именно по этому подстраховались и купили Сергеева. Ну а сейчас ищут хорошую замену Азмуну за границей. И не будут торопиться. Зенит 6 трансферных окон искал в команду плеймейкера, пока за копейки не купил лучшего игрока Бразилии - Клаудиньо. Убежден и сейчас Зенит будет сдержанно и неторопливо искать форварда.

      6
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      Рейтинг: +14963

      Persona_non_Grata > Semenycch 7 часов назад

      " развивающуюся и сосредотачивающуюся Россию " ? - вот ведь насмешил так насмешил , у вас там в Питере у всех мозги набекрень ???

      5
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      Рейтинг: +296

      КУКУШКА > Persona_non_Grata 6 часов назад

      То он газа дыхнул какого то не такого! Или бредит после сивухи.
      Купили лучшего игрока Бразилии - уже многое говорит,что он точно газом надышался)))))

      2
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      Рейтинг: +5652

      Semenycch > Persona_non_Grata 6 часов назад

      Вот ты и еще раз подтвердил, что ты Шариков. Промышленное развитие России идет полным ходом. Сейчас в России, например, строится около 30 крупных мостов через такие реки как Обь, Енисей, Амур, Лена, Нева, Волга и прочие. В России строятся десятки огромных иностранных заводов полного цикла. БАМ не справляется с загруженностью, так много товаров сейчас провозится через БАМ. Строится супер трасса Москва - Пекин. Россия абсолютный гегемон мировой ядерной энергетики. Россия строит в Китае не только 4 ядерные электростанции только из Российских инженерных систем, но и создаёт в Китае крупнейший в мире комплекс предупреждения о ракетном ударе. Россия абсолютный лидер в мире по собственному обеспечению продуктами питания. В России создан самый крупный в мире комплекс по выращиванию овощей круглый год последнего 4 поколения. Россия непререкаемый лидер в качестве вооружения, особенно ракетного вооружения. В России строится 4 завода по сжижению водорода, что даст прибыль не менее 150 миллиардов долларов ежегодно. Дело в том, что процесс сжижения водорода требует огромных затрат электроэнергии, а электричество в России самое дешёвое в мире. И так далее и тому подобное...

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      Рейтинг: +296

      КУКУШКА > Semenycch 6 часов назад

      Лучшие игроки Бразилии в дворовом чемпионате России не играют,тем более в таком середняке как зенит!

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      Рейтинг: +1809

      DMитрий > Semenycch 6 часов назад

      Мясной все мерит своим и наверное ещё чьим-то кошельком, не понимая, что пока не будет стабильной и мощной внешней экономики, основная масса людей не заживёт нормально и внутри страны.

      2
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      Рейтинг: +14963

      Persona_non_Grata > Semenycch 6 часов назад

      Величие страны определяется национальной идеей, отношением государства к своим гражданам, а в первую очередь - детям и старикам. В стране, руководители которой откровенно плюют на население, грабят стариков и не стесняются врать в СМИ - нет никакого величия и быть не может !!! Может приведешь количество разрушенных предприятий ? Уровень жизни людей ? Уровень воровства и коррупции ? Отток капитала и вывоз " миллиардов долларов ежегодно " за границу ??? И ЭТО СЕГОДНЯ , а не то " прекрасное " завтра которое ты мне тут описал !!! Что ты тут про электричество поешь ??? Может в Китай оно от нас и идет как самое дешевое , да вот только я вижу платежки ЖКХ ЕЖЕМЕСЯЧНО и цены в магазинах !!!

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      Рейтинг: +14963

      Persona_non_Grata > DMитрий 6 часов назад

      Ты хоть сам то понял что написал ??? " ВНЕШНЕЙ экономики " ??? - ты о чем ???

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      Рейтинг: +14963

      Persona_non_Grata > Semenycch 5 часов назад

      " абсолютный лидер в мире по собственному обеспечению продуктами питания " - ЧТО ТЫ ПЛЕТЕШЬ !!! ((( Жрем пальмуху , которая запрещена во всех цивилизованных странах !!! Ты найди нормальный сыр и другие молочные продукты . Какие овощи ??? Ты в магазинах был давно ? У нас уже капуста дороже чем в Германии стоит и это при их доходах и уровне жизни !!! ((( Я после 2-х недель пребывания в Черногории , купил у нас мясо в супермаркете и отдал собаке - к хорошему быстро привыкаешь !!! Прокатись по стране - повсюду разрушенные коровники стоят (((

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      Рейтинг: +20325

      JTherry > Persona_non_Grata 5 часов назад

      Семеныч - это производное от Швондеровской шайки, его они все вместе лепили для "комсомольской агитации" - про.паган.дон...)

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      Рейтинг: +1385

      Кронштадт65 > КУКУШКА 4 часа назад

      этот середняк три года всех имеет, пока три....

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      Рейтинг: +1069

      Сергей Каспийский > КУКУШКА 2 часа назад

      а из какого кармана ТЫ будешь платить зарплату этим лучшим игрокам Бразилии? Например, у Неймара в «ПСЖ» зарплата — 30 млн евро за сезон. Может нужно детский футбол развивать?

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      Рейтинг: +13191

      Cleaner 7 часов назад

      Зенит, поздно пить боржоми...)

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      Рейтинг: +10093

      ivany4 7 часов назад

      Похоже сбг - попрошайки!))
      Вместо нормальных денег которые можно было вовремя выручить, сейчас как бандеровцы с протянутой рукой - дайте хоть сколь-нибудь.

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      Рейтинг: +10379

      playsh 7 часов назад

      ГазпромБанда не "заметит" потери бойца,это финансово.А вот морально это очень даже симпатичная и громкая пощёчина.

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      Рейтинг: +13191

      Cleaner > playsh 7 часов назад

      Нужно срочно продлевать контракт с Дзюбой на Дзюбиных условиях. Иначе не факт, что чемпионство будет у Зенита.

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      Рейтинг: +3795

      PAREVG. 7 часов назад

      Азмуна надо продать сейчас, хоть за миллион, хоть за 500000.
      Играть толком он не будет, мотивации нет, а риск получить травму есть.
      И какой тогда смысл платить ему по контракту еще пол года?

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