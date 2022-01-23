«Зенит» просит у «Байера» 5 миллионов за трансфер Азмуна зимой

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Байер» этой зимой. Петербургский клуб хочет продать форварда леверкузенцам за 5 миллионов евро.

«Клубы ведут переговоры, чтобы закрыть сделку сейчас. Ситуация с несогласованным отъездом на подписание контракта с «Байером» только подтолкнула «Зенит» к этому шагу», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Ранее «Байер» объявил о летнем переходе Азмуна.

Иранец уйдет из «Зенита» бесплатно, так как у него истечет контракт летом.

«Зенит» может оштрафовать и отправить Азмуна в дубль