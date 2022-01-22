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    Серия А. Сигурдссон и Нани не помогли «Венеции» удержать ничью в матче с «Интером»

    «Интер» в 23-м туре Серии А вырвал победу над «Венецией», причем миланцы уступали в счете. На 90-й минуте у хозяев забил Эдин Джеко. Ему ассистировал другой летний новичок Дензел Дюмфрис.

    У «Венеции» на 81-й минуте вышли на замену Нани и арендованный у ЦСКА Арнор Сигурдссон.

    «Интер» лидирует с пятиочковым отрывом. «Венеция» – 17-я.

    Италия. Серия А. 23-й тур

    Интер – Венеция – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Анри, 19; 1:1 – Барелла, 40; 2:1 – Джеко, 90.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2022 21:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +57062

      portero 4 часа назад

      Жаль что ничейка не случилась, меньше отрыв, веселее игры...

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13752

      Hektor 84 4 часа назад

      Форца Интер!!!

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