Серия А. Сигурдссон и Нани не помогли «Венеции» удержать ничью в матче с «Интером»

«Интер» в 23-м туре Серии А вырвал победу над «Венецией», причем миланцы уступали в счете. На 90-й минуте у хозяев забил Эдин Джеко. Ему ассистировал другой летний новичок Дензел Дюмфрис.
У «Венеции» на 81-й минуте вышли на замену Нани и арендованный у ЦСКА Арнор Сигурдссон.
«Интер» лидирует с пятиочковым отрывом. «Венеция» – 17-я.
Италия. Серия А. 23-й тур
Голы: 0:1 – Анри, 19; 1:1 – Барелла, 40; 2:1 – Джеко, 90.
Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ
Источник: Бомбардир.ру