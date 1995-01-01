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    Фати рискует пропустить остаток сезона, если согласится на операцию

    Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может больше не сыграть в сезоне-2021/22.

    Если 19-летнему футболисту сделают операцию, то он пропустит от трех до четырех месяцев.

    Сообщалось, что форварду, возможно, потребуется хирургическое вмешательство, чтобы решить регулярные проблемы с бицепсом бедра.

    • В этом сезоне Фати провел за «Барсу» 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
    • Он травмировался в кубковой игре против «Атлетика» (2:3) в четверг.

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    Источник: Esport3

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