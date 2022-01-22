Фати рискует пропустить остаток сезона, если согласится на операцию

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может больше не сыграть в сезоне-2021/22.

Если 19-летнему футболисту сделают операцию, то он пропустит от трех до четырех месяцев.

Сообщалось, что форварду, возможно, потребуется хирургическое вмешательство, чтобы решить регулярные проблемы с бицепсом бедра.

В этом сезоне Фати провел за «Барсу» 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Он травмировался в кубковой игре против «Атлетика» (2:3) в четверг.

Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого