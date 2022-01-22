Фати может потребоваться операция из-за травмы бицепса бедра

«Барселона» озвучила результаты обследования нападающего Ансу Фати.

У 19-летнего футболиста диагностирована травма проксимального сухожилия бицепса бедра левой ноги. Решение о методе лечения будет принято в ближайшие дни.

По информации AS, не исключено, что форвард перенесет операцию, чтобы избежать рецидива этого повреждения в будущем. Медицинский и тренерский штаб выступают за хирургическое вмешательство, однако нужно получить согласие самого игрока и его родителей.

В этом сезоне Фати провел за «Барсу» 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

На восстановление ему может потребоваться до 2 месяцев.

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