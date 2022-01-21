Фати может потребоваться операция из-за травмы бицепса бедра

Пока молодой лучше подлечиться, если требуется операция то делать, жаль конечно парня... прошлый сезон неудачный и этот тоже, хотя он действительно не плох, надо над физикой работать, скорейшего восстановления парню
«Барселона» озвучила результаты обследования нападающего Ансу Фати.
У 19-летнего футболиста диагностирована травма проксимального сухожилия бицепса бедра левой ноги. Решение о методе лечения будет принято в ближайшие дни.
По информации AS, не исключено, что форвард перенесет операцию, чтобы избежать рецидива этого повреждения в будущем. Медицинский и тренерский штаб выступают за хирургическое вмешательство, однако нужно получить согласие самого игрока и его родителей.
- В этом сезоне Фати провел за «Барсу» 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
- На восстановление ему может потребоваться до 2 месяцев.
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