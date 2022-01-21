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    Фати может потребоваться операция из-за травмы бицепса бедра

    «Барселона» озвучила результаты обследования нападающего Ансу Фати.

    У 19-летнего футболиста диагностирована травма проксимального сухожилия бицепса бедра левой ноги. Решение о методе лечения будет принято в ближайшие дни.

    По информации AS, не исключено, что форвард перенесет операцию, чтобы избежать рецидива этого повреждения в будущем. Медицинский и тренерский штаб выступают за хирургическое вмешательство, однако нужно получить согласие самого игрока и его родителей.

    • В этом сезоне Фати провел за «Барсу» 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
    • На восстановление ему может потребоваться до 2 месяцев.

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    Источник: твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Lipatoff 9 часов назад

      Пока молодой лучше подлечиться, если требуется операция то делать, жаль конечно парня... прошлый сезон неудачный и этот тоже, хотя он действительно не плох, надо над физикой работать, скорейшего восстановления парню

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