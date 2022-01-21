Фати может пропустить два месяца из-за травмы бедра

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может выбыть на длительный срок из-за травмы, полученной в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (2:3).

19-летний испанец вышел на замену в середине второго тайма и был заменен спустя 35 минут из-за травмы. Уходя с поля, Фати плакал.

По информации Mundo Deportivo, игрок может пропустить до двух месяцев из-за травмы левой двуглавой мышцы бедра.

Фати в сентябре вернулся на поле после года без футбола из-за травмы мениска.

Он пропустил большую часть этого сезона из-за повреждений.

Испанец провел 5 матчей в сезоне Примеры, забил 3 гола.

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