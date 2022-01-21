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    Фати может пропустить два месяца из-за травмы бедра

    Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может выбыть на длительный срок из-за травмы, полученной в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (2:3).

    19-летний испанец вышел на замену в середине второго тайма и был заменен спустя 35 минут из-за травмы. Уходя с поля, Фати плакал.

    По информации Mundo Deportivo, игрок может пропустить до двух месяцев из-за травмы левой двуглавой мышцы бедра.

    • Фати в сентябре вернулся на поле после года без футбола из-за травмы мениска.
    • Он пропустил большую часть этого сезона из-за повреждений.
    • Испанец провел 5 матчей в сезоне Примеры, забил 3 гола.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    21.01.2022 10:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +93171

      zigbert 6 часов назад

      Хрустальный он какой то. Столько времени лечиться и в первой же игре получить травму. Здоровья Ансу!

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