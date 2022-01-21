Фати заплакал после травмы в матче с «Атлетиком»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил травму в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (2:3).

19-летний испанец вышел на замену в середине второго тайма и был заменен спустя 35 минут из-за травмы. Покидая поле, Фати заплакал.

В «Барселоне» сообщили, что Фати повредил левую двуглавую мышцу бедра. Точная степень травмы станет известна лишь после обследования.

Фати в сентябре вернулся на поле после года без футбола из-за травмы мениска.

Он пропустил большую часть этого сезона из-за повреждений.

Испанец провел 5 матчей в сезоне Примеры, забил 3 гола.

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