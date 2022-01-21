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    Фати заплакал после травмы в матче с «Атлетиком»

    Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил травму в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (2:3).

    19-летний испанец вышел на замену в середине второго тайма и был заменен спустя 35 минут из-за травмы. Покидая поле, Фати заплакал.

    В «Барселоне» сообщили, что Фати повредил левую двуглавую мышцу бедра. Точная степень травмы станет известна лишь после обследования.

    • Фати в сентябре вернулся на поле после года без футбола из-за травмы мениска.
    • Он пропустил большую часть этого сезона из-за повреждений.
    • Испанец провел 5 матчей в сезоне Примеры, забил 3 гола.

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    Источник: твиттер «Барселоны»

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    21.01.2022 07:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +63

      Tempos 8 часов назад

      Жаль парня... так и спортивная психика пошатнется...будет играть побаиваясь.. получиться ли у нового медштаба вернуть его...

      0
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      Рейтинг: +2916

      Dgad 14 часов назад

      Талантливый малый, но травмы с юности его терзают, может так и закончить скоро с профессиональным футболом

      0
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