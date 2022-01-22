Лига 1. «Лион» в ронском дерби победил «Сент-Этьен» и довел серию без поражений до семи матчей

Тур Лиги 1 стартовал с домашней победы «Лиона» над «Сент-Этьеном». Это было очередное ронское дерби. Единственный гол забил Мусса Дембеле.
У «Лиона» серия из семи матчей без поражений. Команда идет в таблице десятой. «Сент-Этьен» – последний.
«Сент-Этьен» не побеждает в Лионе с 2014 года.
Франция. Лига 1. 22-й тур
Гол: 1:0 – Дембеле, 15 (с пенальти).
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Источник: Бомбардир.ру