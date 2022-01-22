Лига 1. «Лион» в ронском дерби победил «Сент-Этьен» и довел серию без поражений до семи матчей

Тур Лиги 1 стартовал с домашней победы «Лиона» над «Сент-Этьеном». Это было очередное ронское дерби. Единственный гол забил Мусса Дембеле.

У «Лиона» серия из семи матчей без поражений. Команда идет в таблице десятой. «Сент-Этьен» – последний.

«Сент-Этьен» не побеждает в Лионе с 2014 года.

Франция. Лига 1. 22-й тур

Лион – Сент-Этьен – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дембеле, 15 (с пенальти).

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого