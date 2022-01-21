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    Габулов: «Сафонов – явный первый номер сборной, но мне не понравились его слова про Акинфеева»

    Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о конкуренции среди вратарей в национальной команде.

    – На сегодняшний день мы имеем четко выраженного первого номера сборной – Сафонова.

    Я считаю, что очень хорошо, когда есть такая определенность. И вся страна должна это понимать, и в первую очередь сам голкипер, чтобы готовить себя психологически, функционально, физически к той ответственности, к тем сложностям, которые однозначно возникнут. К тем непростым матчам, которые предстоят.

    При этом конкуренция есть, это тоже хорошо. И Селихов достоин вызова, и Шунин, и Лунев, и наш Лантратов является железобетонным претендентом на попадание в состав сборной.

    Что касается Хайкина, то я смотрел пару его матчей, и мне кажется, что этот футболист не соответствует уровню сборной. Пока он не конкурент тем вратарям, которые выступают в российском чемпионате. Все-таки чемпионат Норвегии ниже уровнем. Это далеко не Голландия, Бельгия или Турция.

    – Недавно Сафонов сказал, что карьера Акинфеева – не предел мечтаний и что он сейчас посильнее армейского голкипера. Вы согласны?

    – Я читал эти высказывания, они мне очень сильно не понравились. Да, Сафонову надо мечтать о чем-то высоком, при этом все равно должно оставаться уважение.

    Я понимаю, может быть, вопрос звучал немного провокационно, но футболист уровня сборной России обязан быть к этому готовым и просчитать те репутационные риски, которые могут возникнуть от его ответа.

    Сафонов обладает определенным потенциалом, вратарскими качествами. Однако если сравнивать 22-летнего Акинфеева и 22-летнего Сафонова, то это абсолютно разные вещи.

    Игорь в этом возрасте уже был обладателем Кубка УЕФА, играл в Лиге чемпионов, выиграл по три чемпионата и Кубка России, сыграл 100 «сухих» матчей, забрал ряд индивидуальных наград.

    • В текущем сезоне Сафонов пропустил 16 голов в 17 матчах.
    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

    Сафонов: «Акинфеев – не лучший вратарь России. Я в числе тех, у кого более хороший уровень подготовки»

    Сафонов: «Карьера Акинфеева – это не предел мечтаний»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2022 10:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +13705

      Hektor 84 7 часов назад

      Габулов еще та дырища

      0
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      Рейтинг: +487

      Бан 11 часов назад

      Этот выпендреж до первой дырки в ответственном матче. Вот после нее и узнаем, кто чего стоит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +360

      SLADE2019 13 часов назад

      Безусловно, карьера Акинфеева не может быть пределом мечтаний. Какие тут могут быть другие мнения? А уважать Акинфеева, дело каждого. Лично я его особо не уважаю, может потому, что не болельщик конюшни.

      1
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      Рейтинг: +11446

      Fusballer 14 часов назад

      Безусловно, карьера Акинфеева не предел мечтаний. Но Сафонову до достижений армейца ещё пахать и пахать. Да и Краснодар со сборной пока не выглядят командами, в которых можно чего-то добиться. Главное, чтобы это не на словах осталось.

      1
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      Рейтинг: +5540

      R_a_i_n 14 часов назад

      А что он собственно сказал?? Что карьера Конифея не предел мечтаний?? Так это и есть далеко не предел.

      2
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      Рейтинг: +14

      Sargatan > R_a_i_n 12 часов назад

      Прямо под этой заметкой есть заголовок: Сафонов: «Акинфеев – не лучший вратарь России. Я в числе тех, у кого более хороший уровень подготовки». И Габулов говорит больше об этом, а не о том, что Мотя хочет круче карьеру.

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      Рейтинг: +5540

      R_a_i_n > Sargatan 10 часов назад

      А ты читал полность вью? Заголовок не отражает сказанное. Это бомбардир так с ********* настрочил.

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      Рейтинг: +24156

      vladimir-7 14 часов назад

      В. Габулов несомненно прав. Сафонов в сборной дрожал как осенний лист на ветру.

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