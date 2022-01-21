Габулов: «Сафонов – явный первый номер сборной, но мне не понравились его слова про Акинфеева»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о конкуренции среди вратарей в национальной команде.

– На сегодняшний день мы имеем четко выраженного первого номера сборной – Сафонова.

Я считаю, что очень хорошо, когда есть такая определенность. И вся страна должна это понимать, и в первую очередь сам голкипер, чтобы готовить себя психологически, функционально, физически к той ответственности, к тем сложностям, которые однозначно возникнут. К тем непростым матчам, которые предстоят.

При этом конкуренция есть, это тоже хорошо. И Селихов достоин вызова, и Шунин, и Лунев, и наш Лантратов является железобетонным претендентом на попадание в состав сборной.

Что касается Хайкина, то я смотрел пару его матчей, и мне кажется, что этот футболист не соответствует уровню сборной. Пока он не конкурент тем вратарям, которые выступают в российском чемпионате. Все-таки чемпионат Норвегии ниже уровнем. Это далеко не Голландия, Бельгия или Турция.

– Недавно Сафонов сказал, что карьера Акинфеева – не предел мечтаний и что он сейчас посильнее армейского голкипера. Вы согласны?

– Я читал эти высказывания, они мне очень сильно не понравились. Да, Сафонову надо мечтать о чем-то высоком, при этом все равно должно оставаться уважение.

Я понимаю, может быть, вопрос звучал немного провокационно, но футболист уровня сборной России обязан быть к этому готовым и просчитать те репутационные риски, которые могут возникнуть от его ответа.

Сафонов обладает определенным потенциалом, вратарскими качествами. Однако если сравнивать 22-летнего Акинфеева и 22-летнего Сафонова, то это абсолютно разные вещи.

Игорь в этом возрасте уже был обладателем Кубка УЕФА, играл в Лиге чемпионов, выиграл по три чемпионата и Кубка России, сыграл 100 «сухих» матчей, забрал ряд индивидуальных наград.

В текущем сезоне Сафонов пропустил 16 голов в 17 матчах.

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Сафонов: «Акинфеев – не лучший вратарь России. Я в числе тех, у кого более хороший уровень подготовки»

Сафонов: «Карьера Акинфеева – это не предел мечтаний»