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  • Габулов: «Сафонов – явный первый номер сборной, но мне не понравились его слова про Акинфеева»

Габулов: «Сафонов – явный первый номер сборной, но мне не понравились его слова про Акинфеева»

21 января 2022, 10:31
8

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о конкуренции среди вратарей в национальной команде.

– На сегодняшний день мы имеем четко выраженного первого номера сборной – Сафонова.

Я считаю, что очень хорошо, когда есть такая определенность. И вся страна должна это понимать, и в первую очередь сам голкипер, чтобы готовить себя психологически, функционально, физически к той ответственности, к тем сложностям, которые однозначно возникнут. К тем непростым матчам, которые предстоят.

При этом конкуренция есть, это тоже хорошо. И Селихов достоин вызова, и Шунин, и Лунев, и наш Лантратов является железобетонным претендентом на попадание в состав сборной.

Что касается Хайкина, то я смотрел пару его матчей, и мне кажется, что этот футболист не соответствует уровню сборной. Пока он не конкурент тем вратарям, которые выступают в российском чемпионате. Все-таки чемпионат Норвегии ниже уровнем. Это далеко не Голландия, Бельгия или Турция.

– Недавно Сафонов сказал, что карьера Акинфеева – не предел мечтаний и что он сейчас посильнее армейского голкипера. Вы согласны?

– Я читал эти высказывания, они мне очень сильно не понравились. Да, Сафонову надо мечтать о чем-то высоком, при этом все равно должно оставаться уважение.

Я понимаю, может быть, вопрос звучал немного провокационно, но футболист уровня сборной России обязан быть к этому готовым и просчитать те репутационные риски, которые могут возникнуть от его ответа.

Сафонов обладает определенным потенциалом, вратарскими качествами. Однако если сравнивать 22-летнего Акинфеева и 22-летнего Сафонова, то это абсолютно разные вещи.

Игорь в этом возрасте уже был обладателем Кубка УЕФА, играл в Лиге чемпионов, выиграл по три чемпионата и Кубка России, сыграл 100 «сухих» матчей, забрал ряд индивидуальных наград.

  • В текущем сезоне Сафонов пропустил 16 голов в 17 матчах.
  • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Сафонов: «Акинфеев – не лучший вратарь России. Я в числе тех, у кого более хороший уровень подготовки»

Сафонов: «Карьера Акинфеева – это не предел мечтаний»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Акинфеев Игорь Габулов Владимир Сафонов Матвей
Комментарии (8)
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vladimir-7
1642752468
В. Габулов несомненно прав. Сафонов в сборной дрожал как осенний лист на ветру.
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R_a_i_n
1642752848
А что он собственно сказал?? Что карьера Конифея не предел мечтаний?? Так это и есть далеко не предел.
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Fusballer
1642754445
Безусловно, карьера Акинфеева не предел мечтаний. Но Сафонову до достижений армейца ещё пахать и пахать. Да и Краснодар со сборной пока не выглядят командами, в которых можно чего-то добиться. Главное, чтобы это не на словах осталось.
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SLADE2019
1642758150
Безусловно, карьера Акинфеева не может быть пределом мечтаний. Какие тут могут быть другие мнения? А уважать Акинфеева, дело каждого. Лично я его особо не уважаю, может потому, что не болельщик конюшни.
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Бан
1642766488
Этот выпендреж до первой дырки в ответственном матче. Вот после нее и узнаем, кто чего стоит.
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Hektor 84
1642778971
Габулов еще та дырища
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