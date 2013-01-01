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    Сафонов: «Карьера Акинфеева – это не предел мечтаний»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своем отношении к тому, что его считают преемником голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

    «Мне не нравится сама формулировка «преемник Акинфеева». Карьера Игоря, конечно, очень хорошая, но это не предел мечтаний. Его карьера заслуживает громких слов. Тот факт, что кого-то называют его преемником, уже говорит об этом.

    Но я хочу пройти свой путь, не повторять ничей. Хочу написать свою историю, которая будет уникальной, будет по своему прекрасной.

    Предел мечтаний? Его нет. Я в этом плане тяжeлый человек сам для себя, редко бываю чем-то доволен. Какой бы момент не происходил, я чаще всего вспоминаю негативные события», – сказал Сафонов.

    • В текущем сезоне голкипер пропустил 16 голов в 17 матчах.
    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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    Сафонов – об ошибках в матчах: «Я не думаю об этом, могу отключить мозги»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12706

      Cleaner 2 часа назад

      Сафонов, УРОВЕНЬ ВРАТАРЯ Акинфеева для тебя - предел мечтаний. А столько титулов, сколько имеет Игорь тебе НЕДОСТУПНО ни-ког-да! Не уверен, что года через три о "вратаре" Сафонове кто то вспомнит...(((

      Голова у Сафонова кругом идет. Сыграл три матча за сборную и ЗВЕЗДОЙ себя возомнил. Пока что Сафонов - НИКТО!..

      1
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      Рейтинг: +6049

      sochi-2013 > Cleaner 1 час назад

      Предсказание- дело не благодарное, но через 3,4 года он будет в АПЛ. В верхней пятерке. Я так думаю! ))
      Ему надо набрать кг 5 мышечной массы.

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      Рейтинг: +12706

      Cleaner > sochi-2013 1 час назад

      А Вы, судя по предсказанию, все еще Новый год встречаете!..)))

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      Рейтинг: +775

      Spinorr > Cleaner 1 час назад

      Сафонов ничего никому обидного не сказал.
      Помнится Игорь тоже не любил, когда его с кем то сравнивали или пытались назвать чьим то приемником.

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      Рейтинг: +5096

      R_a_i_n 2 часа назад

      Скажем так, далеко не предел.

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