Сафонов: «Карьера Акинфеева – это не предел мечтаний»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своем отношении к тому, что его считают преемником голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Мне не нравится сама формулировка «преемник Акинфеева». Карьера Игоря, конечно, очень хорошая, но это не предел мечтаний. Его карьера заслуживает громких слов. Тот факт, что кого-то называют его преемником, уже говорит об этом.

Но я хочу пройти свой путь, не повторять ничей. Хочу написать свою историю, которая будет уникальной, будет по своему прекрасной.

Предел мечтаний? Его нет. Я в этом плане тяжeлый человек сам для себя, редко бываю чем-то доволен. Какой бы момент не происходил, я чаще всего вспоминаю негативные события», – сказал Сафонов.

В текущем сезоне голкипер пропустил 16 голов в 17 матчах.

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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