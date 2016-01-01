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    Сафонов – об ошибках в матчах: «Я не думаю об этом, могу отключить мозги»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, как реагирует на свои ошибки во время игр.

    «Я могу отключить мозги. Если я ошибаюсь в матче и пропускаю, у меня есть понимание того, что единственное, что я могу сделать в такой момент – это не пропустить больше.

    Я не думаю о том, что совершил ошибку. Мне не нужно исправляться, моим исправлением и искуплением будет максимальная помощь команде, и что все остальные моменты я отыграю без ошибок», – сказал Сафонов.

    • В текущем сезоне голкипер пропустил 16 голов в 17 матчах.
    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

    Сафонов – об уходе из «Краснодара»: «Не отрицаю, что это может произойти. А может и не произойти»

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    Источник: «Матч ТВ»

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