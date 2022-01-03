Сафонов – об ошибках в матчах: «Я не думаю об этом, могу отключить мозги»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, как реагирует на свои ошибки во время игр.

«Я могу отключить мозги. Если я ошибаюсь в матче и пропускаю, у меня есть понимание того, что единственное, что я могу сделать в такой момент – это не пропустить больше.

Я не думаю о том, что совершил ошибку. Мне не нужно исправляться, моим исправлением и искуплением будет максимальная помощь команде, и что все остальные моменты я отыграю без ошибок», – сказал Сафонов.

В текущем сезоне голкипер пропустил 16 голов в 17 матчах.

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Сафонов – об уходе из «Краснодара»: «Не отрицаю, что это может произойти. А может и не произойти»