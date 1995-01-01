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    Сафонов – об уходе из «Краснодара»: «Не отрицаю, что это может произойти. А может и не произойти»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пока не собирается менять клуб, но не исключает такой возможности в будущем.

    «Если меня спросить, думал ли я о каком-то переходе в другие клубы и другие страны, естественно, я скажу, что думал об этом. Но сейчас у меня нет никакой цели и мысли, что мне нужно куда-то уходить.

    Я считаю, мне пока рано думать об этом, чтобы целенаправленно стремиться куда-то уйти. Но я не отрицаю, что это может произойти. А может и не произойти.

    Может, я повторю карьеру Игоря Акинфеева и буду полноценным его преемником в сборной России», – сказал Сафонов.

    • В текущем сезоне голкипер пропустил 16 голов в 17 матчах.
    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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