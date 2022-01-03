Сафонов – об уходе из «Краснодара»: «Не отрицаю, что это может произойти. А может и не произойти»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пока не собирается менять клуб, но не исключает такой возможности в будущем.

«Если меня спросить, думал ли я о каком-то переходе в другие клубы и другие страны, естественно, я скажу, что думал об этом. Но сейчас у меня нет никакой цели и мысли, что мне нужно куда-то уходить.

Я считаю, мне пока рано думать об этом, чтобы целенаправленно стремиться куда-то уйти. Но я не отрицаю, что это может произойти. А может и не произойти.

Может, я повторю карьеру Игоря Акинфеева и буду полноценным его преемником в сборной России», – сказал Сафонов.