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    Сафонов: «Акинфеев – не лучший вратарь России. Я в числе тех, у кого более хороший уровень подготовки»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем России.

    – Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Игоря [Акинфеева], но сейчас я не назову его лучшим вратарем.

    Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень подготовки.

    – Сафонов в их числе?

    – Я думаю, да.

    • В текущем сезоне Сафонов пропустил 16 голов в 17 матчах.
    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

    Сафонов: «Карьера Акинфеева – это не предел мечтаний»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии12
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      Рейтинг: +644

      Vitaga 4 минуты назад

      то ли вырвано из контекста то ли переврано. сделано как будто нарочно- мол Сафоноф звезду поймал. реально он один из лучших голкиперов сейчас но стабильность пока еще не его конек. Акинфеев же играет на одном уровне постоянно. если бы во времена когда Шава уехал в Арсенал - Акинфеев перешел бы тоже - он был бы звездой номер 1 среди вратарей в мире. но уввы -он выбрал комфорт и деньги

      1
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      Рейтинг: +3109

      ААМ 8 минут назад

      На сегодня ты прав, но в твоём возрасте Акинфеев был на голову выше.

      0
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      Рейтинг: +374

      bratskij 9 минут назад

      Посмотрим что ты неадекват скажешь лет через 13-15, как сейчас Акинфееву и где ты будешь? Уверен что ты нахрен никому в том возрасте не нужен будешь.

      0
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      Рейтинг: +852

      Форвард 79 16 минут назад

      Не считаю, что Сафонов повел себя неправильно.
      Молодой еше, опыта вести себя с акулами пера пока еще крайне мало. Опытные журналюги знают, как вести разговор, что бы спровоцировать спортсмена на компроментирующие фразы.
      А Матвею, что оставалось ответить, что он хуже? Тогда это уже самобичевание, а это еще хуже.
      Но журналюгу ругать тоже нельзя. Это его хлеб!

      0
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      Рейтинг: +2028

      CSKA471 41 минуту назад

      Наверное поэтому в графе пропущенные голы в этом сезоне у ЦСКА - 16, а у Краснодара -18, впрочем как и в прошлый год 33 против 45, да и в позапрошлый, а ЦСКА в этом компоненте проигрывает только чемпиону, при том что в защите в цска сплошной дефицит, стоят опорники и крайние защитники в центре, тогда как в краснодаре с этим вроде как стабильность

      1
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      Рейтинг: +10194

      playsh 42 минуты назад

      Не верю,что это дословный "перевод" интерьвью с Матвеем.Источник МатчТВ передёрнул,если не придумал это интервью,говнюки собачьи.И правильно было бы переименовать эту клоаку из МатчТВ в МатТВ.

      0
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      Рейтинг: +19669

      JTherry 48 минут назад

      заголовок не соответствует статье под ним - извращенцы...)

      2
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      Рейтинг: +30686

      VVM1964 > JTherry 46 минут назад

      Как всегда .

      2
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      Рейтинг: +3530

      Блямба 55 минут назад

      Сафонище-Демосфенище..
      Рано разгавкался,ох рано..

      0
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      Рейтинг: +55861

      portero > Блямба 17 минут назад

      Ну надо кроме заголовка чуток прочитать...
      Заголовок как всегда не соответствует тексту...

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      Рейтинг: +3530

      Блямба > portero 5 минут назад

      читал.
      Я вообще -по сумме сказанного во всех сегодняшних постах.
      Рано ему много говорить.

      0
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      Рейтинг: +17

      DoctorWatson 1 час назад

      Мне нравится, как преподносят в заголовках) Если он дословно так и сказал, что думает, то это нормально, а в заголовке сделали какое то чсв из Матвейки

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