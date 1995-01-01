Сафонов: «Акинфеев – не лучший вратарь России. Я в числе тех, у кого более хороший уровень подготовки»

то ли вырвано из контекста то ли переврано. сделано как будто нарочно- мол Сафоноф звезду поймал. реально он один из лучших голкиперов сейчас но стабильность пока еще не его конек. Акинфеев же играет на одном уровне постоянно. если бы во времена когда Шава уехал в Арсенал - Акинфеев перешел бы тоже - он был бы звездой номер 1 среди вратарей в мире. но уввы -он выбрал комфорт и деньги
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем России.
– Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Игоря [Акинфеева], но сейчас я не назову его лучшим вратарем.
Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень подготовки.
– Сафонов в их числе?
– Я думаю, да.
- В текущем сезоне Сафонов пропустил 16 голов в 17 матчах.
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
Сафонов: «Карьера Акинфеева – это не предел мечтаний»