Сафонов: «Акинфеев – не лучший вратарь России. Я в числе тех, у кого более хороший уровень подготовки»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем России.

– Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Игоря [Акинфеева], но сейчас я не назову его лучшим вратарем.

Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень подготовки.

– Сафонов в их числе?

– Я думаю, да.

В текущем сезоне Сафонов пропустил 16 голов в 17 матчах.

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Сафонов: «Карьера Акинфеева – это не предел мечтаний»