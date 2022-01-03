Сафонов: «Акинфеев – не лучший вратарь России. Я в числе тех, у кого более хороший уровень подготовки»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем России.
– Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Игоря [Акинфеева], но сейчас я не назову его лучшим вратарем.
Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень подготовки.
– Сафонов в их числе?
– Я думаю, да.
- В текущем сезоне Сафонов пропустил 16 голов в 17 матчах.
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
Сафонов: «Карьера Акинфеева – это не предел мечтаний»
Источник: «Матч ТВ»