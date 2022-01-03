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  • Сафонов: «Акинфеев – не лучший вратарь России. Я в числе тех, у кого более хороший уровень подготовки»

Сафонов: «Акинфеев – не лучший вратарь России. Я в числе тех, у кого более хороший уровень подготовки»

3 января 2022, 13:54
36

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем России.

– Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Игоря [Акинфеева], но сейчас я не назову его лучшим вратарем.

Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень подготовки.

– Сафонов в их числе?

– Я думаю, да.

  • В текущем сезоне Сафонов пропустил 16 голов в 17 матчах.
  • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Сафонов: «Карьера Акинфеева – это не предел мечтаний»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Акинфеев Игорь Сафонов Матвей
Комментарии (36)
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DoctorWatson
1641207610
Мне нравится, как преподносят в заголовках) Если он дословно так и сказал, что думает, то это нормально, а в заголовке сделали какое то чсв из Матвейки
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CSKA471
1641208753
Наверное поэтому в графе пропущенные голы в этом сезоне у ЦСКА - 16, а у Краснодара -18, впрочем как и в прошлый год 33 против 45, да и в позапрошлый, а ЦСКА в этом компоненте проигрывает только чемпиону, при том что в защите в цска сплошной дефицит, стоят опорники и крайние защитники в центре, тогда как в краснодаре с этим вроде как стабильность
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ААМ
1641210738
На сегодня ты прав, но в твоём возрасте Акинфеев был на голову выше.
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Vitaga
1641211011
то ли вырвано из контекста то ли переврано. сделано как будто нарочно- мол Сафоноф звезду поймал. реально он один из лучших голкиперов сейчас но стабильность пока еще не его конек. Акинфеев же играет на одном уровне постоянно. если бы во времена когда Шава уехал в Арсенал - Акинфеев перешел бы тоже - он был бы звездой номер 1 среди вратарей в мире. но уввы -он выбрал комфорт и деньги
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Борисыч1
1641214766
Заголовки для создания с.р.ача - это высший пилотаж для новостника Бомбардира!
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Skull_Boy
1641216932
Если бы Игорь не отказался бы играть с сборной, хрен бы ты выходил в старте и даю планку в 3 года, где ты даже не будешь нужен Краснодару
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BRO_football
1641218878
Пусть Сафонов делом доказывает, что он вратарь лучше Акинфеева его годов. Пока что у Сафонова не очень хорошо получается.
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Artemka444
1641220798
Сравнил ж... с пальцем!!! Акинфеев это наш Нойер,а уровень наших вратарей,сидеть на ловочки за границей и иногда выходить на какой нибудь кубок!!!!
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RUSARM
1641221709
Видно-поймал звезду!! Ну тем больнее будет падать!!!
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gennadiy
1641225000
Крыша поехала...
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