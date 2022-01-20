Форвард «Интернасьонала» Алберто перейдет в «Зенит» летом («РБ-Спорт»)

«Зенит» договорился о трансфере нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

20-летний футболист присоединится к петербуржцам летом, а остаток сезона проведет в своей нынешней команде.

Контракт бразильца с «Зенитом» будет рассчитан на пять лет.

Сообщалось, что лидер РПЛ может заплатить за Алберто до 20 миллионов евро.

В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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