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    Форвард «Интернасьонала» Алберто перейдет в «Зенит» летом («РБ-Спорт»)

    «Зенит» договорился о трансфере нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

    20-летний футболист присоединится к петербуржцам летом, а остаток сезона проведет в своей нынешней команде.

    Контракт бразильца с «Зенитом» будет рассчитан на пять лет.

    Сообщалось, что лидер РПЛ может заплатить за Алберто до 20 миллионов евро.

    • В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    20.01.2022 23:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5600

      Semenycch 1 час назад

      Не нужен они Зениту. Очень сомнительно, что этот футболист будет играть в Зените.

      0
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      Рейтинг: +15742

      Garrincha58 1 час назад

      до лета далеко ещё всё переиграют, а разговору то

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      Рейтинг: +22397

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Стоит 20 лимонов, значит не будет сидеть на лавке. Зачем Сергеева брали?...

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      Рейтинг: +2264

      волчарик > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не знаю,будем честными Сергеев игрок второй восьмерки РПЛ.

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      Рейтинг: +1768

      DMитрий > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Потому что Артема с Сердаром уже не будет. По первому наверное вопрос...? Поэтому на первый план выходит математика и прагматизм.

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