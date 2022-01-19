Карпин: «Был в шоке, что игроки армавирского «Торпедо» не могут остановить мяч и отдать пас на пять метров»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вспомнил время работы с армавирским «Торпедо». Он был в шоке.

– Самый ваш некачественный состав был в Армавире. Вы говорили, что там не все могут остановить мяч и отдать пас на пять-десять метров. Ваша реакция?

– Шок. В шоке был. Я не выражал его. Че тут ругаться-то... Я выдыхал, считал до десяти. Не реагировал. Желания все бросить не было.

Карпин тренировал в Армавире с 2015 по 2016 год, команда играла в ФНЛ.

Сейчас у «Торпедо» нет профессионального статуса.

У Карпина за 13 лет тренерской карьеры нет ни одного трофея.

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