Карпин: «Был в шоке, что игроки армавирского «Торпедо» не могут остановить мяч и отдать пас на пять метров»

Карпин медийная личность. консультант на Матч-ТВ. постоянные интервью. фильм даже сняли. популярный человек. в принципе неплохой тренер. когда стал вопрос о тренере на замену Черчесова- было две кандидатуры - Карпин Бердыев. медийность победила. Бердыев замкнутый человек и трудно выходящий на контакт. имеет трофеи и опыт становления команды и воспитания игроков.Дзюба при нем в тряпочку молчал бы. но назначили Карпина. Удачи ему!
Главный тренер сборной России Валерий Карпин вспомнил время работы с армавирским «Торпедо». Он был в шоке.
– Самый ваш некачественный состав был в Армавире. Вы говорили, что там не все могут остановить мяч и отдать пас на пять-десять метров. Ваша реакция?
– Шок. В шоке был. Я не выражал его. Че тут ругаться-то... Я выдыхал, считал до десяти. Не реагировал. Желания все бросить не было.
- Карпин тренировал в Армавире с 2015 по 2016 год, команда играла в ФНЛ.
- Сейчас у «Торпедо» нет профессионального статуса.
- У Карпина за 13 лет тренерской карьеры нет ни одного трофея.
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