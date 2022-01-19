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    Карпин: «Был в шоке, что игроки армавирского «Торпедо» не могут остановить мяч и отдать пас на пять метров»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин вспомнил время работы с армавирским «Торпедо». Он был в шоке.

    – Самый ваш некачественный состав был в Армавире. Вы говорили, что там не все могут остановить мяч и отдать пас на пять-десять метров. Ваша реакция?

    – Шок. В шоке был. Я не выражал его. Че тут ругаться-то... Я выдыхал, считал до десяти. Не реагировал. Желания все бросить не было.

    • Карпин тренировал в Армавире с 2015 по 2016 год, команда играла в ФНЛ.
    • Сейчас у «Торпедо» нет профессионального статуса.
    • У Карпина за 13 лет тренерской карьеры нет ни одного трофея.

    Карпин: «Не согласен с Дюковым, что в России нет тренерской школы. Есть Семак, Слуцкий»

    Карпин: «Игре в обороне можно и медведя научить»

    Карпин: «Для испанских игроков запомнить пять розыгрышей стандартов – это норма. Нашим три бы запомнить»

    Карпин: «В России игроков, получающих миллионы, приходится настраивать на матчи. Это бред и абсурд»

    Источник: ютуб-канал Александра Дорского

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    19.01.2022 19:25
    Комментарии8
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      Рейтинг: +747

      Vitaga 20 января, 01:49

      Карпин медийная личность. консультант на Матч-ТВ. постоянные интервью. фильм даже сняли. популярный человек. в принципе неплохой тренер. когда стал вопрос о тренере на замену Черчесова- было две кандидатуры - Карпин Бердыев. медийность победила. Бердыев замкнутый человек и трудно выходящий на контакт. имеет трофеи и опыт становления команды и воспитания игроков.Дзюба при нем в тряпочку молчал бы. но назначили Карпина. Удачи ему!

      0
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      Рейтинг: +717

      вальтер79 19 января, 23:19

      Валера по ходу так еще и не понял что он в России что здесь всем пох особенно футболерам им главное бабки )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner 19 января, 20:40

      А я был в шоке, когда Карпина после развала Ростова главным тренером сборной России назначили!..

      4
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      ...
      Рейтинг: +1840

      serglider > Cleaner 19 января, 21:21

      Да ничего странного! Ему явно кто-то симпатизирует из влиятельных людей в России... Помню как ему получение лицензии ПРО РФС с какого-то перепугу оплатил... За 13 тренерских лет - ноль (зеро) трофеев и... назначают совмещенным тренером клуба и сборной))) Только когда с Ростовом обосрался, сосредоточился на сборной... После фиаско с Хорватами, принял правильное решение уйти, но опять кто-то повлиял и Карпуша решил обосраться еще раз, уже в стыках)))

      3
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      Рейтинг: +966

      стоп кран > Cleaner 20 января, 00:02

      А я в шоке от того что ты в шоке. Помню как после победы над Словенией ты его облизывал.

      1
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer 19 января, 19:48

      И в РПЛ далеко не все могут это сделать. Некоторые даже мяч из-за боковой нормально бросить не могут.

      2
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      Рейтинг: +13112

      Cleaner > Fusballer 19 января, 20:40

      Вы намекаете на Соболева в Лиге Европы?

      1
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer > Cleaner 19 января, 20:47

      Да, футболист Спартака, только не Соболев. Не помню точно, но кто-то из молодых. Игнатов вроде.

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