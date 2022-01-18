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  • Карпин: «В России игроков, получающих миллионы, приходится настраивать на матчи. Это бред и абсурд»

Карпин: «В России игроков, получающих миллионы, приходится настраивать на матчи. Это бред и абсурд»

18 января 2022, 16:27
8

Главный тренер сборной России Валерий Карпин упрекнул отечественных игроков в недостатке мотивации. Тренеру приходится тратить время на настрой игроков.

«Продолжаю считать, что тренер нужен не для мотивации игроков. Для меня непонятно и неприемлемо, что профессионального футболиста, получающего большие деньги, еще надо мотивировать на то, чтобы он попытался выиграть. Это бред, но такие случаи есть.

В Испании такого не может быть: «Мы вышли не настроенными». В смысле? Это как? Игрок получает миллионы евро, и его еще надо настроить, чтобы он попытался выиграть у соперника? Это абсурд», – убежден Карпин.

  • Карпин тренирует с 2009 года.
  • В его карьере нет ни одного трофея.

Источник: ютуб-канал Александра Дорского
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (8)
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msh88
1642516218
Они получают миллионы и их это устраивает, а играть это второстепенно для них. Можно и на лавке посидеть, деньги капают.
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вальтер79
1642521032
это Россия детка тут только так ты им премию накинь к личке может один тайм они и побегают
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portero
1642523911
Ну у тебя не клуб, выбирай и настраивай, в сборной то они надеюсь не за деньги играют, если и в сборной деньги на первом месте, то нафиг они там нужны...
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raritet
1642529910
Все объясняется очень просто. В первую очередь это касается ментальности российских футболистов: до подписания договора они делают все возможное и невозможное лишь бы добиться желаемого договора. Как только он подписан , такое ощущение , что и не он это подписывал- перестают шевелить булками и весь вид говорит:" Жизнь удалась". И скатывание российского футбола в рейтингах говорит о том же: футбол не для российского менталитета розлива 21 века. Народилось современное поколение молодых людей у которых вроде и с физикой все в порядке , но наверное так сильно сказался переход от социализма к капиталистическим отношениям , что он выбил напрочь из голов этих индивидов все что касается Совести, Понятий приличий, Патриотизма,
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NewLife
1642530314
Не способен быть тренером, так и скажи.
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Hektor 84
1642585564
Валера прав, но что делать, если наши чинуши лимитом и непомерными зарплатами еще больше загоняют футбол в тупик.
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