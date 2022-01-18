Карпин: «В России игроков, получающих миллионы, приходится настраивать на матчи. Это бред и абсурд»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин упрекнул отечественных игроков в недостатке мотивации. Тренеру приходится тратить время на настрой игроков.

«Продолжаю считать, что тренер нужен не для мотивации игроков. Для меня непонятно и неприемлемо, что профессионального футболиста, получающего большие деньги, еще надо мотивировать на то, чтобы он попытался выиграть. Это бред, но такие случаи есть.

В Испании такого не может быть: «Мы вышли не настроенными». В смысле? Это как? Игрок получает миллионы евро, и его еще надо настроить, чтобы он попытался выиграть у соперника? Это абсурд», – убежден Карпин.