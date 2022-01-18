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    Карпин: «В России игроков, получающих миллионы, приходится настраивать на матчи. Это бред и абсурд»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин упрекнул отечественных игроков в недостатке мотивации. Тренеру приходится тратить время на настрой игроков.

    «Продолжаю считать, что тренер нужен не для мотивации игроков. Для меня непонятно и неприемлемо, что профессионального футболиста, получающего большие деньги, еще надо мотивировать на то, чтобы он попытался выиграть. Это бред, но такие случаи есть.

    В Испании такого не может быть: «Мы вышли не настроенными». В смысле? Это как? Игрок получает миллионы евро, и его еще надо настроить, чтобы он попытался выиграть у соперника? Это абсурд», – убежден Карпин.

    • Карпин тренирует с 2009 года.
    • В его карьере нет ни одного трофея.

    Источник: ютуб-канал Александра Дорского

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    18.01.2022 16:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 19 января 2022, 12:46

      Валера прав, но что делать, если наши чинуши лимитом и непомерными зарплатами еще больше загоняют футбол в тупик.

      1
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 18 января 2022, 21:25

      Не способен быть тренером, так и скажи.

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      Рейтинг: +4028

      raritet 18 января 2022, 21:18

      Все объясняется очень просто. В первую очередь это касается ментальности российских футболистов: до подписания договора они делают все возможное и невозможное лишь бы добиться желаемого договора. Как только он подписан , такое ощущение , что и не он это подписывал- перестают шевелить булками и весь вид говорит:" Жизнь удалась". И скатывание российского футбола в рейтингах говорит о том же: футбол не для российского менталитета розлива 21 века. Народилось современное поколение молодых людей у которых вроде и с физикой все в порядке , но наверное так сильно сказался переход от социализма к капиталистическим отношениям , что он выбил напрочь из голов этих индивидов все что касается Совести, Понятий приличий, Патриотизма,

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      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 19:38

      Ну у тебя не клуб, выбирай и настраивай, в сборной то они надеюсь не за деньги играют, если и в сборной деньги на первом месте, то нафиг они там нужны...

      0
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      Рейтинг: +1444

      вальтер79 18 января 2022, 18:50

      это Россия детка тут только так ты им премию накинь к личке может один тайм они и побегают

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 18 января 2022, 18:35

      Валера плакаться начал. Игра с поляками все ближе и ближе. Ищет Карпин на кого провал СВОЙ спихнуть. На Дзюбу то не получилось...(((

      2
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      Рейтинг: +163

      msh88 18 января 2022, 17:30

      Они получают миллионы и их это устраивает, а играть это второстепенно для них. Можно и на лавке посидеть, деньги капают.

      0
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      Рейтинг: +6910

      Semenycch 18 января 2022, 16:51

      Хочу напомнить этому болвану, что футболисты тоже люди и все психологические нюансы жизни людей присущи и футболистам. Высокая зарплата не делает их богами, они остаются людьми. И бытовая жизнь, семейные нюансы, взаимоотношения с чиновниками клуба или сборной, заканчивающиеся контракты, перепады атмосферного давления, недооценка соперника, глупый бездарный тренер, психологическая выхолощенность, просто физическая усталость и масса других факторов могут влиять и влияют на психологию футболистов. И еще, лжец и идиот, я могу привести десятки фактов, когда испанские команды или испанская сборная были психологически не готовы к матчам с неуступчивым соперником. 1 июля 2018 года в Лужниках помнишь?
      Этот горе тренер сборной, который очень напоминает своими высказываниями Шарикова, опять выставил себя самого идиотом. Кем он собственно и является.

      2
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      Рейтинг: +14

      schiz3107 > Semenycch 18 января 2022, 16:56

      Работодателю своему это расскажи)))

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      Рейтинг: +6910

      Semenycch > schiz3107 18 января 2022, 17:01

      Вот объясни мне пожалуйста, почему достойные болельщики Спартака перевелись и остались только свиньи?

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      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > Semenycch 18 января 2022, 18:17

      Куда делись достойные болелы Зенита? Почему в посте про Карпина я должен читать высер бомжа?

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