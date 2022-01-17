Карпин: «Для испанских игроков запомнить пять розыгрышей стандартов – это норма. Нашим три бы запомнить»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отличиях испанских футболистов от российских.

– Чем испанские игроки отличаются от российских?

– Профессионализмом. Это не значит, что там профессионалы, а у нас нет. Но наши игроки не такие профессиональные, как в Испании – это факт. Но это не их вина. Это наша беда. Футболистов в Испании с детства приучают быть профессионалами.

– Пара вещей, в которых они профессиональнее наших игроков?

– Они слышат про правильное питание с детства – одного примера достаточно. Они заполняют [анкеты] о своем самочувствии с детства.

А в «Спартаке», «Ростове» и сборной России это ввели [не так давно]. Для испанских футболистов запомнить пять розыгрышей стандартов – это норма. А для российских футболистов – много, три бы запомнить.

Карпин: «Один игрок сказал, что после пропущенного гола от хорватов у него появились силы. А до этого не было»