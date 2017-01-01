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    Карпин: «Для испанских игроков запомнить пять розыгрышей стандартов – это норма. Нашим три бы запомнить»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отличиях испанских футболистов от российских.

    – Чем испанские игроки отличаются от российских?

    – Профессионализмом. Это не значит, что там профессионалы, а у нас нет. Но наши игроки не такие профессиональные, как в Испании – это факт. Но это не их вина. Это наша беда. Футболистов в Испании с детства приучают быть профессионалами.

    – Пара вещей, в которых они профессиональнее наших игроков?

    – Они слышат про правильное питание с детства – одного примера достаточно. Они заполняют [анкеты] о своем самочувствии с детства.

    А в «Спартаке», «Ростове» и сборной России это ввели [не так давно]. Для испанских футболистов запомнить пять розыгрышей стандартов – это норма. А для российских футболистов – много, три бы запомнить.

    Карпин: «Один игрок сказал, что после пропущенного гола от хорватов у него появились силы. А до этого не было»

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +724

      Vitaga 13 минут назад

      надо признать что дебилизация касается не только футбола а всего населения и всех сфер жизни - поколение ЕГЭ и посмотрите кто в правительстве и в депутатах - там конкретные дебилоиды сидят. интеллекта ноль. зато куда ни глянь степень доктора наук))) поэтому и футбол такой и жизнь такая. ничего толком не умеем. сочиняем реорганизации приглашая аферистов из европы и придумываем идиотские программы типа строительства трех городов милионников в сибири.

      0
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      Рейтинг: +56832

      portero 30 минут назад

      Что сейчас дебилов в футбол отбирают, целенаправленно???

      0
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      ...
      Рейтинг: +4271

      FENIX-SL > portero 22 минуты назад

      целенаправленно на деньги родителей)

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