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    Карпин: «Игре в обороне можно и медведя научить»

    По мнению главного тренера сборной России Валерия Карпина, любого игрока можно научить правильно обороняться. Об этом он сказал в интервью Александру Дорскому.

    «Обороняться, как «Ювентус», могут любые люди. Другое дело, что это будет только в течение трех минут, потому что потом мы все умрем, потому что физически не готовы. Но в течение пяти минут это все могут повторить. В обороне можно и медведя научить играть», – считает Карпин.

    • Карпин тренирует с 2009 года.
    • В его карьере нет ни одного трофея.
    • В марте Россия поборется за путевку на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

    Карпин: «Для испанских игроков запомнить пять розыгрышей стандартов – это норма. Нашим три бы запомнить»

    Карпин: «В России игроков, получающих миллионы, приходится настраивать на матчи. Это бред и абсурд»

    Источник: ютуб-канал Александра Дорского

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    19.01.2022 08:53
    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +15364

      paracetamol 19 января, 12:04

      А почему твой старый медведь в решающем матче в свои ворота забил, почему не научил, физрук, а?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +26417

      Боцман59rus 19 января, 11:34

      _ _ятак и понял, что зимние сборы в межсезонье, чистой воды -3,14здеж, продолжение каникул на курортах, за счет клуба, а потом вы первую половину второго круга ходите пешком( типа набираете кондиции) а вторую половину, уже сдохли, соответственно тоже пешком, после " изнурительного сезона" - где ваш, мать его " пик формы" я хер его знает, видимо он где угодно, но только не на футбольном поле>))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner 19 января, 11:29

      Валера, почему же ты НЕ НАУЧИЛ нашу сборную играть в обороне? Даже на это тренерского таланта не хватило?...(((

      1
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      ...
      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > Cleaner 19 января, 12:37

      А у Карпина никогда и не было тренерского таланта.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +785

      Spinorr 19 января, 10:54

      А вот соглашусь! Только учитель должен быть хороший!

      2
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      ...
      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > Spinorr 19 января, 12:54

      ... и медведь послушный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1090

      Форвард 79 19 января, 10:39

      Не знаю, не знаю у Черчесова с Семеновым не получалось как то))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2528

      FRZZ 19 января, 10:19

      Карпин несет ерунду какую-то, ему много отдыхать нельзя.

      0
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      ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner > FRZZ 19 января, 12:50

      А Карпин когда то работал? От чего отдыхать то? От нападок на Дзюбу?

      0
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      ...
      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > Cleaner 19 января, 13:04

      Каждый удар Карпина по Дзюбе, возвращается к нему двойным бумерангом, поэтому злость Карпина на Дзюбу
      не вытравишь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner > vladimir-7 19 января, 13:14

      И это при том, что Дзюба даже НЕ ОТВЕЧАЕТ на Валерины истерики...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3920

      neveldomha 19 января, 09:14

      Валера ищет защитника сборной в московском зоопарке. Здорово.

      0
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      ...
      Рейтинг: +235

      КУКУШКА > neveldomha 19 января, 09:42

      Так а зачем в Московском? Если их полно в Питерском.

      3
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      ...
      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > neveldomha 19 января, 13:07

      Карпину лучше искать защитника в родном свинарнике.

      0
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      Рейтинг: +235

      КУКУШКА 19 января, 09:04

      Ваньку Облякова,Васина и Кутю не научить)))

      0
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      Рейтинг: +235

      КУКУШКА 19 января, 09:03

      Валерка жжет!!!

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