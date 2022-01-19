Карпин: «Игре в обороне можно и медведя научить»

По мнению главного тренера сборной России Валерия Карпина, любого игрока можно научить правильно обороняться. Об этом он сказал в интервью Александру Дорскому.

«Обороняться, как «Ювентус», могут любые люди. Другое дело, что это будет только в течение трех минут, потому что потом мы все умрем, потому что физически не готовы. Но в течение пяти минут это все могут повторить. В обороне можно и медведя научить играть», – считает Карпин.

Карпин тренирует с 2009 года.

В его карьере нет ни одного трофея.

В марте Россия поборется за путевку на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

Карпин: «Для испанских игроков запомнить пять розыгрышей стандартов – это норма. Нашим три бы запомнить»

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