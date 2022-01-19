Карпин: «Не согласен с Дюковым, что в России нет тренерской школы. Есть Семак, Слуцкий»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил несогласие со своим работодателем – президентом РФС Александром Дюковым. По мнению Карпина, в России есть тренерская школа.

«Дюков сказал, что в России нет тренерской школы? Считаю, что это не так. К нам приезжали представители зарубежных школ, и что мы сверхъестественного от них увидели?

Наша тренерская школа – это Сергей Семак, Леонид Слуцкий. Которые тренируют и добиваются определенного результата», – сказал Карпин.

У Слуцкого 7 трофеев, у Семака – 6.

В карьере Карпина нет ни одного трофея.

В марте Россия поборется за путевку на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

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