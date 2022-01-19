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    Карпин: «Не согласен с Дюковым, что в России нет тренерской школы. Есть Семак, Слуцкий»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил несогласие со своим работодателем – президентом РФС Александром Дюковым. По мнению Карпина, в России есть тренерская школа.

    «Дюков сказал, что в России нет тренерской школы? Считаю, что это не так. К нам приезжали представители зарубежных школ, и что мы сверхъестественного от них увидели?

    Наша тренерская школа – это Сергей Семак, Леонид Слуцкий. Которые тренируют и добиваются определенного результата», – сказал Карпин.

    • У Слуцкого 7 трофеев, у Семака – 6.
    • В карьере Карпина нет ни одного трофея.
    • В марте Россия поборется за путевку на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

    Карпин: «Игре в обороне можно и медведя научить»

    Карпин: «Для испанских игроков запомнить пять розыгрышей стандартов – это норма. Нашим три бы запомнить»

    Карпин: «В России игроков, получающих миллионы, приходится настраивать на матчи. Это бред и абсурд»

    Источник: ютуб-канал Александра Дорского

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    19.01.2022 10:36
    Комментарии27
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 6 часов назад

      Слуцкий и семачок позорище тренерского цеха! Один чемпионства купленные гинером штамповал, а в Европе обделался! А другой в ЛЧ с группы выйти не может. При этом лепит какие то глупые отмазки.

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      Рейтинг: +2169

      petrucho-spb 13 часов назад

      Романцев, Палыч, Морозов, а Ваши тренера , Валерий. Эти были раньше. Соглашусь, что есть.

      0
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      Рейтинг: +13543

      ilichkadr 16 часов назад

      Волера в очередной раз отжог.

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      Рейтинг: +7042

      Рубинище 19 января, 15:46

      Нет тренеров совсем, как и футболистов. Уровень нашего футбола тому доказательство. Семак свой гений - четвёртый год в Европе показывает. Слуцкий на месте топчется, да и Валера от этой 3 ки далеко не ушёл.

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      Рейтинг: +129

      ЖивиФутболом > Рубинище 19 января, 17:25

      есть, у нас в селе, парни выйграли область, а на россию отправили городских))))) на тренировку конечную приехали два типа и сказали, а какого куя моего сына тут нет, тренера убрали и поехал другой тренер и ребята) хы)

      0
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      Рейтинг: +456

      haxxproxx 19 января, 14:08

      Слуцкий да, а Семак нет. Если Семак сейчас будет тренировать Химки, так и останется в жооо...

      1
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      Рейтинг: +3140

      ААМ 19 января, 13:54

      В сравнении с временами Аркадьева, Якушина, Качалина тренерской школы нет!

      2
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      Рейтинг: +704

      GammiD 19 января, 13:45

      Валера три тренера это не школа. Это самоучки!

      2
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      Рейтинг: +2870

      Бухбух 19 января, 13:17

      Школа есть. Но методы работы, которые наши тренеришки используют, остались примерно в конце прошлого века.

      1
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      Рейтинг: +14505

      KLIM777 19 января, 12:38

      Слуцкий почему-то не пошел по европейским клубам и вернулся на родину, так как нахер там не сдался. Семак управляет клубом, где уровень игроков самый высокий. Игра барахлит через раз

      2
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      Рейтинг: +12479

      NewLife 19 января, 12:24

      Школа двоечников и Валера ее выпускник-лузер.

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