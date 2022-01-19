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  • Карпин: «Не согласен с Дюковым, что в России нет тренерской школы. Есть Семак, Слуцкий»

Карпин: «Не согласен с Дюковым, что в России нет тренерской школы. Есть Семак, Слуцкий»

19 января 2022, 10:36
24

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил несогласие со своим работодателем – президентом РФС Александром Дюковым. По мнению Карпина, в России есть тренерская школа.

«Дюков сказал, что в России нет тренерской школы? Считаю, что это не так. К нам приезжали представители зарубежных школ, и что мы сверхъестественного от них увидели?

Наша тренерская школа – это Сергей Семак, Леонид Слуцкий. Которые тренируют и добиваются определенного результата», – сказал Карпин.

  • У Слуцкого 7 трофеев, у Семака – 6.
  • В карьере Карпина нет ни одного трофея.
  • В марте Россия поборется за путевку на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

Карпин: «Игре в обороне можно и медведя научить»

Карпин: «Для испанских игроков запомнить пять розыгрышей стандартов – это норма. Нашим три бы запомнить»

Карпин: «В России игроков, получающих миллионы, приходится настраивать на матчи. Это бред и абсурд»

Источник: ютуб-канал Александра Дорского
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Рубин Слуцкий Леонид Карпин Валерий Семак Сергей Дюков Александр
Комментарии (24)
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САДЫЧОК
1642579030
Карпин , Сейчас уровню Тренера , соответствует только Осинькин и Федотов !
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Боцман59rus
1642580104
_ох уж эта корпоративная этика, всевозможные реферансы, в сторону коллег по цеху, Карпин видимо и себя тренером считает?
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Arturashvilli
1642581267
Физруки пилять, Черчесова забыл он тоже физрук
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"supermax"
1642581290
Странно.. Семёныч тут ещё не обосрался
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NewLife
1642584243
Школа двоечников и Валера ее выпускник-лузер.
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Бухбух
1642587448
Школа есть. Но методы работы, которые наши тренеришки используют, остались примерно в конце прошлого века.
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GammiD
1642589107
Валера три тренера это не школа. Это самоучки!
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ААМ
1642589658
В сравнении с временами Аркадьева, Якушина, Качалина тренерской школы нет!
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haxxproxx
1642590482
Слуцкий да, а Семак нет. Если Семак сейчас будет тренировать Химки, так и останется в жооо...
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Hektor 84
1642697095
Слуцкий и семачок позорище тренерского цеха! Один чемпионства купленные гинером штамповал, а в Европе обделался! А другой в ЛЧ с группы выйти не может. При этом лепит какие то глупые отмазки.
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