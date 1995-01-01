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    Медина – о переходе в ЦСКА: «Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась»

    Новичок ЦСКА Хесус Медина поделился эмоциями в связи с переходом в московский клуб.

    – Хесус, какие эмоции от приезда, от перехода в клуб?

    – Я счастлив. Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась. Это огромный шаг вперед в моей карьере.

    ЦСКА предоставил мне такую возможность, и я очень жду момента, когда впервые выйду на поле домашнего стадиона в красно-синей футболке.

    Но сейчас все мои мысли связаны с тем, чтобы влиться в коллектив, получше познакомиться с ребятами. Я уже пожал всем руки, меня очень тепло приняли, настроение – замечательное.

    • Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
    • Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    Сегодня, 23:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1205

      DemSerg 34 минуты назад

      Ну такая себе Европа...

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