Медина – о переходе в ЦСКА: «Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась»

Новичок ЦСКА Хесус Медина поделился эмоциями в связи с переходом в московский клуб.

– Хесус, какие эмоции от приезда, от перехода в клуб?

– Я счастлив. Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась. Это огромный шаг вперед в моей карьере.

ЦСКА предоставил мне такую возможность, и я очень жду момента, когда впервые выйду на поле домашнего стадиона в красно-синей футболке.

Но сейчас все мои мысли связаны с тем, чтобы влиться в коллектив, получше познакомиться с ребятами. Я уже пожал всем руки, меня очень тепло приняли, настроение – замечательное.