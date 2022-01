Сборная Дании получила приз fair play от ФИФА

На церемонии вручения наград The Best сборная Дании получила приз fair play.

ФИФА отметила действия датчан во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1).

Тогда полузащитник Кристиан Эриксен перенес остановку сердца прямо на поле. Партнеры по команде сначала оказали ему экстренную помощь, а затем окружили, чтобы зрители и репортеры с камерами не видели, как врачи борются за жизнь хавбека.

Denmark National Team, Danish Medical Team and Staff have won the FIFA Fair Play 2021 Awardpic.twitter.com/LcgCaTcxwp