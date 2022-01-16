Ловчев: «Градский предлагал мне скинуться и купить для «Спартака» Зиньковского»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о дружбе с народным артистом России Александром Градским. Он ушел из жизни в ноябре.

«Он обожал футбол, с пяти лет болел за «Спартак». Я все пытался на стадион его затащить, но Саша отказывался. То из-за проблем с ногами, то из-за плохого зрения. Зато в день матча всегда мне звонил, обменивались впечатлениями.

Градский тонко разбирался в футболе, подмечал потрясающие вещи. Например, однажды сказал мне: «Давай скинемся и купим в «Спартак» Антона Зиньковского. Ты же помнишь, сколько забивал с его передач в «Крыльях» Александр Соболев? Если «Спартак» одного взял – нужно брать и другого! Неужели в клубе этого не понимают?!» – рассказал Ловчев.

Градский умер после перенесенного коронавируса.

Ловчев, будучи в «Спартаке», признавался лучшим игроком года в СССР.

Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Ловчев: «Градский был безумным фанатом «Спартака». Он обязательно звонил мне в день игры»

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью певца Градского. Он болел за клуб

Ловчев: «В великом «Спартаке» правит бал какая-то бабенка. Безобразие, стыдно»

Ловчев: «Спартак» – убыточное предприятие. Ежегодно на клуб выбрасывается 70 миллионов»

Ловчев: «Спартак» подарил ветеранам на Новый год по 5000 рублей. Мне стыдно за клуб»

Ловчев: «Рассказов и Маслов не должны играть в высшей лиге. Они подмастерья»

Ловчев – о сборной России: «Вопрос не в тренерах. Из ничего не сделать конфетку»

Ловчев: «Ужасаюсь, смотря наш футбол. Игроки необученные, они никакие»

Ловчев покинул студию канала «Матч Премьер» после критики игры сборной России в матче с Хорватией

Ловчев: «Дзюба, Иван Игнатьев – это позорище, их надо изгонять из футбола. Один дрочит на камеру, другой танцует»