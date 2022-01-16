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  • Ловчев: «Градский предлагал мне скинуться и купить для «Спартака» Зиньковского»

Ловчев: «Градский предлагал мне скинуться и купить для «Спартака» Зиньковского»

16 января 2022, 14:04
14

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о дружбе с народным артистом России Александром Градским. Он ушел из жизни в ноябре.

«Он обожал футбол, с пяти лет болел за «Спартак». Я все пытался на стадион его затащить, но Саша отказывался. То из-за проблем с ногами, то из-за плохого зрения. Зато в день матча всегда мне звонил, обменивались впечатлениями.

Градский тонко разбирался в футболе, подмечал потрясающие вещи. Например, однажды сказал мне: «Давай скинемся и купим в «Спартак» Антона Зиньковского. Ты же помнишь, сколько забивал с его передач в «Крыльях» Александр Соболев? Если «Спартак» одного взял – нужно брать и другого! Неужели в клубе этого не понимают?!» – рассказал Ловчев.

  • Градский умер после перенесенного коронавируса.
  • Ловчев, будучи в «Спартаке», признавался лучшим игроком года в СССР.
  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Зиньковский Антон Ловчев Евгений
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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subbotaspartak
1642331924
Я уважаю Ловчева, я Восхищался Градским...царство небесное... Первый тайм... и второй Вы уже...
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Блямба
1642332473
Про дружбу с Лавровым ещё не было. Дайте Жеке ещё корма на пять косарей..,так его без деликатесов не остановить.
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Project Бабангида
1642333066
предложил, потом вспомнил что "первый круг мы уже отыграли..."
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portero
1642335295
Надо было скинуться и брать, прошлое не изменить....
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DOCTOR PENALTY
1642338333
Лучше скинуться и выкупить Спартак у Федуна. А Соболева я бы отправил опять в КС, это не уровень Спартака, как и Зиньковский.
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Томик
1642340810
Что ж не скинулся то? Так и смотрим на Бакаева.
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ВетеR
1642343337
Ловчев может только трусы свои скинуть, балабол
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alefreddy
1642346143
однако воз и нынче там
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Hektor 84
1642363281
Чего же не скинулся? Языком трепать ты мастак!
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