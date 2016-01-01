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    Ловчев: «Градский предлагал мне скинуться и купить для «Спартака» Зиньковского»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о дружбе с народным артистом России Александром Градским. Он ушел из жизни в ноябре.

    «Он обожал футбол, с пяти лет болел за «Спартак». Я все пытался на стадион его затащить, но Саша отказывался. То из-за проблем с ногами, то из-за плохого зрения. Зато в день матча всегда мне звонил, обменивались впечатлениями.

    Градский тонко разбирался в футболе, подмечал потрясающие вещи. Например, однажды сказал мне: «Давай скинемся и купим в «Спартак» Антона Зиньковского. Ты же помнишь, сколько забивал с его передач в «Крыльях» Александр Соболев? Если «Спартак» одного взял – нужно брать и другого! Неужели в клубе этого не понимают?!» – рассказал Ловчев.

    • Градский умер после перенесенного коронавируса.
    • Ловчев, будучи в «Спартаке», признавался лучшим игроком года в СССР.
    • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    Ловчев: «Градский был безумным фанатом «Спартака». Он обязательно звонил мне в день игры»

    «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью певца Градского. Он болел за клуб

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:04
    Комментарии5
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      Рейтинг: +22330

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Лучше скинуться и выкупить Спартак у Федуна. А Соболева я бы отправил опять в КС, это не уровень Спартака, как и Зиньковский.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +56733

      portero 1 час назад

      Надо было скинуться и брать, прошлое не изменить....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +38572

      Project Бабангида 2 часа назад

      предложил, потом вспомнил что "первый круг мы уже отыграли..."

      4
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      Рейтинг: +3938

      Блямба 2 часа назад

      Про дружбу с Лавровым ещё не было.
      Дайте Жеке ещё корма на пять косарей..,так его без деликатесов не остановить.

      7
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      Рейтинг: +5738

      subbotaspartak 2 часа назад

      Я уважаю Ловчева, я Восхищался Градским...царство небесное...
      Первый тайм... и второй Вы уже...

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