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    Ловчев – о сборной России: «Вопрос не в тренерах. Из ничего не сделать конфетку»

    Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев призвал не винить главных тренеров сборной России. Они зависимы от игроков, которые у них есть.

    «Не будет результата – и болельщики будут обсирать Валерия Карпина, как когда-то Станислава Черчесова. Карпин тоже будет никаким и ничем.

    Вопрос не в Валере и не в Стасе. Из ничего ты конфетку не сделаешь», – сказал Ловчев на ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • Ловчев в 1969-1977 годах провел 52 матча за сборную СССР.
    • Он бронзовый призер Олимпиады-1972.
    • В 1972 году Ловчева признали лучшим футболистом СССР.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15238

      paracetamol 11 минут назад

      Вопрос и в тренерах тоже. Один самовлюбленный болван, другой - не берет лучшего напа страны из-за личных разборок, ставит на край защиты старика, который уже не тянет... Такой же болван, однако!

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