Ловчев – о сборной России: «Вопрос не в тренерах. Из ничего не сделать конфетку»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев призвал не винить главных тренеров сборной России. Они зависимы от игроков, которые у них есть.
«Не будет результата – и болельщики будут обсирать Валерия Карпина, как когда-то Станислава Черчесова. Карпин тоже будет никаким и ничем.
Вопрос не в Валере и не в Стасе. Из ничего ты конфетку не сделаешь», – сказал Ловчев на ютуб-канале «Футбольный Биги».
- Ловчев в 1969-1977 годах провел 52 матча за сборную СССР.
- Он бронзовый призер Олимпиады-1972.
- В 1972 году Ловчева признали лучшим футболистом СССР.
Ловчев: «Ужасаюсь, смотря наш футбол. Игроки необученные, они никакие»
Ловчев покинул студию канала «Матч Премьер» после критики игры сборной России в матче с Хорватией
Источник: Бомбардир.ру