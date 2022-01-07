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  • Ловчев – о сборной России: «Вопрос не в тренерах. Из ничего не сделать конфетку»

Ловчев – о сборной России: «Вопрос не в тренерах. Из ничего не сделать конфетку»

7 января 2022, 22:56
23

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев призвал не винить главных тренеров сборной России. Они зависимы от игроков, которые у них есть.

«Не будет результата – и болельщики будут обсирать Валерия Карпина, как когда-то Станислава Черчесова. Карпин тоже будет никаким и ничем.

Вопрос не в Валере и не в Стасе. Из ничего ты конфетку не сделаешь», – сказал Ловчев на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • Ловчев в 1969-1977 годах провел 52 матча за сборную СССР.
  • Он бронзовый призер Олимпиады-1972.
  • В 1972 году Ловчева признали лучшим футболистом СССР.

Ловчев: «Ужасаюсь, смотря наш футбол. Игроки необученные, они никакие»

Ловчев покинул студию канала «Матч Премьер» после критики игры сборной России в матче с Хорватией

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Ловчев Евгений
Комментарии (23)
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paracetamol
1641587421
Вопрос и в тренерах тоже. Один самовлюбленный болван, другой - не берет лучшего напа страны из-за личных разборок, ставит на край защиты старика, который уже не тянет... Такой же болван, однако!
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нейтральныйкакникто
1641614146
Слыхали - "Одна мучка, да разные ручки". Так и с тренером .
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portero
1641619942
Серафимыч выдаёт на гора и вещает истину: очень слабые игрочки молодые....
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vladimir-7
1641622274
Ловчев, ты лучше расскажи об игроках и тренерах в РФС и РПЛ, кто и из чего должен лепить конфетки, может быть ты уже объяснял этим специалистам-маразматикам, что нужно делать с футболом в России, а то видны только твои эмоциональные выступления в студии Матч-ТВ. Если ДА, то кому и что ты высказал, сообщи нам результат. Ждем!
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САДЫЧОК
1641631258
Ловчев не прав ! Гус сделал же ! Убрав пердунов из сборной !
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Vitaga
1641639976
смена поколений смена приоритетов. даже поколение Аршавина - Акинфеева - Жиркова совсем другие . была основа и школа. сейчас всё превратилось в бизнес. казалось бы появились отличные поля экипировка специалисты во всех областях и психологи и физиологи.. куча всяких специализированных тренеров по защитникам вратарям нападающим по физподготовке по восстановлению....аналитики всякие раньше тренер второй тренер пара массажистов редко еще пара человек. играли часто на дрянных полях в некомфортных условиях.. и как играли! сейчас игроки миллионеры и не в рублях а играют куда хуже... почему? да потому что если ранее клуба руководили профессионалы - в основном сами бывшие игроки высокого уровня то сейчас там случайные люди типа федуна ротенберга смородской... каких только придурков нет... вся система пошла в кривь и вкось. обычным пацанам из подростков без денег пробиться сверхсложно. футбол превратился в спорт для богатых да еще и дебилы со своими капризами у руля.
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