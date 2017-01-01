Ловчев – о сборной России: «Вопрос не в тренерах. Из ничего не сделать конфетку»

Вопрос и в тренерах тоже. Один самовлюбленный болван, другой - не берет лучшего напа страны из-за личных разборок, ставит на край защиты старика, который уже не тянет... Такой же болван, однако!
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев призвал не винить главных тренеров сборной России. Они зависимы от игроков, которые у них есть.
«Не будет результата – и болельщики будут обсирать Валерия Карпина, как когда-то Станислава Черчесова. Карпин тоже будет никаким и ничем.
Вопрос не в Валере и не в Стасе. Из ничего ты конфетку не сделаешь», – сказал Ловчев на ютуб-канале «Футбольный Биги».
- Ловчев в 1969-1977 годах провел 52 матча за сборную СССР.
- Он бронзовый призер Олимпиады-1972.
- В 1972 году Ловчева признали лучшим футболистом СССР.
Ловчев: «Ужасаюсь, смотря наш футбол. Игроки необученные, они никакие»
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