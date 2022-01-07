Ловчев – о сборной России: «Вопрос не в тренерах. Из ничего не сделать конфетку»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев призвал не винить главных тренеров сборной России. Они зависимы от игроков, которые у них есть.

«Не будет результата – и болельщики будут обсирать Валерия Карпина, как когда-то Станислава Черчесова. Карпин тоже будет никаким и ничем.

Вопрос не в Валере и не в Стасе. Из ничего ты конфетку не сделаешь», – сказал Ловчев на ютуб-канале «Футбольный Биги».

Ловчев в 1969-1977 годах провел 52 матча за сборную СССР.

Он бронзовый призер Олимпиады-1972.

В 1972 году Ловчева признали лучшим футболистом СССР.

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