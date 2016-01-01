Ловчев: «Ужасаюсь, смотря наш футбол. Игроки необученные, они никакие»

а то ли ещё будет создали им тепличные условия закидали баблом и хотят чтобы они носились по полю как датчане или исландцы вот с кого надо брать пример без больших денег и без всяких лимитов игроки постоянно уезжают в сильные европейские чемпионаты и там доказывают свою состоятельность а не сидят на лавке типа Миранчука и Кокорина у них миссия выполнена они играют(сидят) в Европе кстати не далеко от них ушёл и Головин вот вам и лучшие игроки великой страны смешно и грустно
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал современных игроков. По его мнению, им не хватает школы.
«Немецкая школа футбола нацелена на то, чтобы игроки одинаково мыслили. Если человек мыслит по-другому, его задвигали.
Сегодня, когда смотрю наш футбол, я ужасаюсь. Игроки необученные какие-то. Они практически никакие, честно говоря», – считает ветеран.
- Ловчев в 1969-1977 годах провел 52 матча за сборную СССР.
- Он бронзовый призер Олимпиады-1972.
- В 1972 году Ловчева признали лучшим футболистом СССР.
Ловчев покинул студию канала «Матч Премьер» после критики игры сборной России в матче с Хорватией