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    Ловчев: «Ужасаюсь, смотря наш футбол. Игроки необученные, они никакие»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал современных игроков. По его мнению, им не хватает школы.

    «Немецкая школа футбола нацелена на то, чтобы игроки одинаково мыслили. Если человек мыслит по-другому, его задвигали.

    Сегодня, когда смотрю наш футбол, я ужасаюсь. Игроки необученные какие-то. Они практически никакие, честно говоря», – считает ветеран.

    • Ловчев в 1969-1977 годах провел 52 матча за сборную СССР.
    • Он бронзовый призер Олимпиады-1972.
    • В 1972 году Ловчева признали лучшим футболистом СССР.

    Ловчев покинул студию канала «Матч Премьер» после критики игры сборной России в матче с Хорватией

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 08:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +15580

      Garrincha58 43 минуты назад

      а то ли ещё будет создали им тепличные условия закидали баблом и хотят чтобы они носились по полю как датчане или исландцы вот с кого надо брать пример без больших денег и без всяких лимитов игроки постоянно уезжают в сильные европейские чемпионаты и там доказывают свою состоятельность а не сидят на лавке типа Миранчука и Кокорина у них миссия выполнена они играют(сидят) в Европе кстати не далеко от них ушёл и Головин вот вам и лучшие игроки великой страны смешно и грустно

      1
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      Рейтинг: +1415

      vmonomah17 > Garrincha58 19 минут назад

      Лови, пригодятся ,,,,,,,,,,,,..............

      0
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      Рейтинг: +1567

      Sancho010365 52 минуты назад

      Не выдержал Евгений Ловчев, это наверное после нашего совместного просмотра на выходные АПЛ Челси-Ливерпуль или Арсенал-МС, какое там сравнение. Самое главное сказал, без подвоха правдиво и открыто. Это общее горе и просвета тут не видать. Не родился наверное ещё тот, который предложит поменять эту ситуацию, много заинтересованных в бардаке, от которого классные тренеры и уезжают то в Казахстан, Венгрию, Молдавию или Польшу.

      1
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      Рейтинг: +54

      Дубина 2 часа назад

      Правильно все!
      зенит собирает весь хлам по миру и платит им по 5-7 лям евро,а они даже у Мялме то выиграть не могут играя в пятиэтажный автобус!!!

      2
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      Рейтинг: +15580

      Garrincha58 > Дубина 40 минут назад

      по тебе дубина плачет причём тут Зенит он не покупает всяких Хендриксов или Рошей с Понсами или Зе Луишев и так далее

      1
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      Рейтинг: +54

      Дубина > Garrincha58 38 минут назад

      Да Спартак тож не покупает разных малкамов по 40 лям,клавдий и остальных зулусов)))

      1
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      Рейтинг: +55887

      portero 2 часа назад

      Старик прав, ныне правят агенты и деньги родителей ...

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