Ловчев: «Ужасаюсь, смотря наш футбол. Игроки необученные, они никакие»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал современных игроков. По его мнению, им не хватает школы.

«Немецкая школа футбола нацелена на то, чтобы игроки одинаково мыслили. Если человек мыслит по-другому, его задвигали.

Сегодня, когда смотрю наш футбол, я ужасаюсь. Игроки необученные какие-то. Они практически никакие, честно говоря», – считает ветеран.

Ловчев в 1969-1977 годах провел 52 матча за сборную СССР.

Он бронзовый призер Олимпиады-1972.

В 1972 году Ловчева признали лучшим футболистом СССР.

Ловчев покинул студию канала «Матч Премьер» после критики игры сборной России в матче с Хорватией