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  • Ловчев: «Ужасаюсь, смотря наш футбол. Игроки необученные, они никакие»

Ловчев: «Ужасаюсь, смотря наш футбол. Игроки необученные, они никакие»

5 января 2022, 08:10
11

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал современных игроков. По его мнению, им не хватает школы.

«Немецкая школа футбола нацелена на то, чтобы игроки одинаково мыслили. Если человек мыслит по-другому, его задвигали.

Сегодня, когда смотрю наш футбол, я ужасаюсь. Игроки необученные какие-то. Они практически никакие, честно говоря», – считает ветеран.

  • Ловчев в 1969-1977 годах провел 52 матча за сборную СССР.
  • Он бронзовый призер Олимпиады-1972.
  • В 1972 году Ловчева признали лучшим футболистом СССР.

Ловчев покинул студию канала «Матч Премьер» после критики игры сборной России в матче с Хорватией

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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portero
1641359836
Старик прав, ныне правят агенты и деньги родителей ...
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Sancho010365
1641365071
Не выдержал Евгений Ловчев, это наверное после нашего совместного просмотра на выходные АПЛ Челси-Ливерпуль или Арсенал-МС, какое там сравнение. Самое главное сказал, без подвоха правдиво и открыто. Это общее горе и просвета тут не видать. Не родился наверное ещё тот, который предложит поменять эту ситуацию, много заинтересованных в бардаке, от которого классные тренеры и уезжают то в Казахстан, Венгрию, Молдавию или Польшу.
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Garrincha58
1641365617
а то ли ещё будет создали им тепличные условия закидали баблом и хотят чтобы они носились по полю как датчане или исландцы вот с кого надо брать пример без больших денег и без всяких лимитов игроки постоянно уезжают в сильные европейские чемпионаты и там доказывают свою состоятельность а не сидят на лавке типа Миранчука и Кокорина у них миссия выполнена они играют(сидят) в Европе кстати не далеко от них ушёл и Головин вот вам и лучшие игроки великой страны смешно и грустно
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yorgenbarenz
1641368315
Если в детстве пацан не поиграл в дворовый футбол с разборками и даже стычками в конце,если он не успевал делать домашнее задание из-за футбола,если он не шёл на ужин ,чтобы не бросать команду в меньшинстве,тогда ему надо родиться в сытой,барыжной семье,чтобы привели за ручку в детскую команду и сказали: Вот,сынок,это-тренер,а это-мяч и ты скоро начнёшь зашибать миллионы,ведь мы тебя любим и за всё заплатили.
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алдан2014
1641374862
Всё так и обстоит. Посмотрите на выпускников академий. Они как будто из дворовой секции. Хотя во дворах самородков больше. Просто там пацаны рано перестают заниматься
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JTherry
1641377690
ЛЕС начал с "немецкой школы" и одинаковости мышления (видимо, на поле)... а закончил - "необученностью игроков" (видимо, в техническом плане)... Серафимыч забыл, с чего начал...
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nemolod
1641382054
Необученные? Может в обеих столицах есть специалисты,способные работать с юниорами,а на периферии их в лучшем случае тренируют трудоустроенные просто бывшие футболисты,которые имеют опыт,но не способны донести свои знания ребятам! Получается как в старом монологе у Райкина - кто шмякнет,кто брякнет - а ведь в советских спортшколах ребят не просто тренировали,но и воспитывали!
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